Arrampicata sportiva | Mondiali Tokyo 2019 | assegnate le sette carte olimpiche nel

Arrampicata sportiva - Mondiali 2019 : PAZZESCO Ludovico Fossali! Medaglia d’oro nello speed - è campione del mondo! : Arriva il primo oro azzurro ai Mondiali di Arrampicata sportiva: oggi a Tokyo, in Giappone, sulla parete che il prossimo anno ospiterà le Olimpiadi, nella specialità non olimpica dello speed, Ludovico Fossali batte tutti gli avversari e si mette al collo la Medaglia del metallo più pregiato. Nella competizione maschile Ludovico Fossali mette in riga tutti gli avversari, avendo la meglio in finale sul ceco Jan Kriz, mentre il bronzo va al russo ...

Arrampicata sportiva - Mondiali Tokyo 2019 : nel lead termina sesto Stefano Ghisolfi. Out in semifinale Laura Rogora e Marcello Bombardi : Arriva il primo azzurro in finale ai Mondiali di Arrampicata sportiva: dopo che Michael Piccolruaz e Laura Rogora si erano fermati in semifinale al 19° posto nel boulder, ecco che oggi a Tokyo, in Giappone, sulla parete che il prossimo anno ospiterà le Olimpiadi, nella specialità non olimpica del lead, Stefano Ghisolfi entra tra i migliori otto della prova maschile e poi conclude al sesto posto assoluto. Fuori in semifinale Marcello Bombardi e, ...

Arrampicata sportiva - Mondiali Tokyo 2019 : nel lead vanno in semifinale Laura Rogora - Stefano Ghisolfi e Marcello Bombardi : Dopo il boulder una nuova specialità ha visto le qualifiche oggi a Tokyo, in Giappone, sulla parete che il prossimo anno ospiterà le Olimpiadi, dove sono proseguiti i Mondiali di Arrampicata sportiva: nella specialità non olimpica del lead sorridono tre azzurri, che vanno in semifinale. Sono risultati infatti tra i ventisei semifinalisti che domani battaglieranno alla ricerca della finalissima Laura Rogora tra le donne e Marcello Bombardi e ...

Arrampicata sportiva - Mondiali Tokyo 2019 : nel boulder ori per Garnbret e Narasaki - al 19° posto sia Laura Rogora che Michael Piccolruaz : Assegnati i primi due titoli a Tokyo, in Giappone, sulla parete che il prossimo anno ospiterà le Olimpiadi, ai Mondiali di Arrampicata sportiva: disputate oggi semifinali e finali, maschili e femminili, della specialità non olimpica del bouder, che vedevano impegnati due azzurri. Si fermano però al penultimo atto e non accedono alla finalissima Laura Rogora tra le donne e Michael Piccolruaz tra gli uomini, entrambi giunti al 19° posto. Nella ...

Arrampicata sportiva - Mondiali Tokyo 2019 : nel boulder vanno in semifinale Laura Rogora e Michael Piccolruaz : A Tokyo, in Giappone, sulla parete che il prossimo anno ospiterà le Olimpiadi, sono scattati i Mondiali di Arrampicata sportiva: si inizia con le qualifiche della specialità non olimpica del bouder, che sorridono a due azzurri. Rientrano infatti nei venti finalisti che domani andranno alla ricerca della finalissima Laura Rogora tra le donne e Michael Piccolruaz tra gli uomini. Nella competizione maschile Michael Piccolruaz si classifica ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo lead Briançon 2019 : Marcello Bombardi termina ottavo in finale : A Briançon, in Francia, oggi si è conclusa la tappa di Coppa del Mondo di lead di Arrampicata sportiva: in programma le due finali, con Marcello Bombardi che tra gli uomini si classifica ottavo ed ultimo tra coloro che avevano raggiunto l’ultimo atto. Tripletta nipponica al maschile, vittoria sudcoreana al femminile. Nella competizione maschile Marcello Bombardi giunge ottavo, mentre si registra un podio tutto nipponico con Hidemasa ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo lead Briançon 2019 : Marcello Bombardi in finale - fuori in semifinale Laura Rogora : A Briançon, in Francia, oggi è scattata la tappa di Coppa del Mondo di lead di Arrampicata sportiva: in programma qualificazioni e semifinali, con Marcello Bombardi che tra gli uomini è riuscito a staccare il pass per la finale di domani con la settima posizione, mentre si sono fermati al penultimo atto Stefano Ghisolfi, Laura Rogora e Claudia Ghisolfi. fuori nelle qualificazioni gli altri sei azzurri al via. Nella competizione maschile Marcello ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2019 : Muhammad e Song vincono a Chamonix - italiani senza gioie : A Chamonix (Francia) si è disputata una tappa della Coppa del Mondo 2019 di Arrampicata sportiva, spazio a speed e lead. Di seguito tutti i risultati della giornata in terra transalpina. SPEED (MASCHILE) – L’indonesiano Alfian Muhammad sorprende tutti e vince contro ogni pronostico sconfiggendo il cinese QiXin Zhong in finale mentre il terzo posto è tutto del russo Vladislav Deulin che ha avuto la meglio sull’ucraino Danyil ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2019 : Lehmann sorprende a Villars - Garnbret si conferma - Ghisolfi e Fossali piazzati : La Coppa del 2019 di Arrampicata sportiva è tornata protagonista a Villars (Svizzera) dopo una lunga assenza, spazio alla prima tappa di lead e a una prova di speed. LEAD (MASCHILE) – Lo svizzero Sascha Lehmann sorprende tutti e a 21 anni raccoglie il suo primo trionfo nel massimo circuito. Il padrone di casa tocca il top proprio come il cinese Yu Fei Pan e il tedesco Alexander Megos impiegando però meno tempo rispetto agli avversari. ...

