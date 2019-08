Al via | oggi | la Liga Attenti all’Atletico Madrid Neymar potrebbe cambiare gli equilibri

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 16 agosto 2019) Iniziala. Tutte le squadre del campionato spagnolo vanno a caccia del Barcellona campione di Spagna, mentre il mercato è ancora aperto. E proprio il mercato, per la Gazzetta dello Sport,tutto. Il nodo centrale è, naturalmente,. Se il brasiliano tornasse al Barcellona, che in attacco ha aggiunto a Messi e Suarez anche Griezmann, le cose sarebbero più complicate per tutti e il club spagnolo non avrebbe rivali. Se invecepassasse al Real, allora glidellacambierebbero. C’è però anche l’Atleticoa rappresentare una contendente di primo piano per il Barcellona. Il club allenato da Simeone ha comprato Joao Felix. Riparte dal secondo posto della stagione scorsa e, nell’amichevole estiva, ha segnato sette gol al Real. Dietro alle tre big è caccia al posto in Champions. È difficile che il Getafe ripeta l’impresa. ...

TizianaFerrario : Forse lui sognava solo un futuro in tv.....chissà...Sarebbe bastato dargli ieri una trasmissione per evitarci oggi… - tvdellosport : ?? ULTIM’ORA (via @AlfredoPedulla) Mauro #Icardi vuole solo la #Juventus! Ad oggi, l’attaccante argentino, nonost… - fumettologica : Oggi, nel 1967, su @TopolinoIT n. 611, usciva 'Paperino e il singhiozzo a martello', fumetto che diede il via alla… -