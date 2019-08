Silvio Berlusconi presidente della Repubblica | tutto vero La voce che gira alla Camera

Silvio Berlusconi - voce spiazzante da Forza Italia : "Grande lista civica e premier alternativo a Salvini" : Un "premier alternativo a Matteo Salvini". Dentro Forza Italia iniziano a circolare ipotesi suggestive e inimmaginabili fino a poche ore fa. Segno che qualcosa, nel disegno del leader della Lega, sta andando storto. Il Capitano, orte di un amplissimo consenso personale testimoniato dai sondaggi, si

Silvio Berlusconi - ipotesi estrema dentro Forza Italia : "Gruppo autonomo" - una slavina politica su Salvini : L'accordo tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini su un punto c'è: far cadere il governo Conte. Il resto è ancora tutto da definire. Nelle ultime ore gli azzurri sono stati chiari nel non volere "un listone con la Lega". "Fi, pur auspicando un accordo di coalizione con gli altri partiti di centrodest

Silvio Berlusconi e Salvini - brusca frenata nelle trattative. Lega - sospetto sul "doppio gioco" del Cav : In pochi minuti, tutto cambiato. Matteo Salvini in Senato apre al taglio dei parlamentari e oltre a ottenere una tiepidissima accoglienza da Luigi Di Maio e una, ben più brusca, dal Quirinale, si vede "congelare" le trattative con Forza Italia. La "mossa del cavallo" del leader Leghista (Vittorio Fe

Silvio Berlusconi - Gianni Letta e la cautela sospetta : è l'unico dentro Forza Italia a dire no al voto subito : Silvio Berlusconi non ha molte altre alternative che allearsi con Matteo Salvini. Lo sanno tutti i big azzurri che, forse un po' amareggiati, accettano la decisione di Silvio Berlusconi. Tutti tranne uno: Gianni Letta. Solo quest'ultimo sarebbe contrario a un nuovo "abbraccio" col leader leghista. M

Nadia Toffa - anche Silvio Berlusconi in lacrime : "Addio - cosa ci hai insegnato" : È Silvio Berlusconi a esprimere meglio di chiunque altro il dolore immenso del mondo Mediaset per la morte di Nadia Toffa. Il fondatore del gruppo si rivolge alla storica inviata e conduttrice delle Iene, scomparsa a 40 anni per un tumore al cervello dopo lunga battaglia, "la nostra straordinaria co

Silvio Berlusconi - botta d'orgoglio : "No a listone unico di Salvini - Forza Italia ha la sua storia e simbolo" : Orgoglio Forza Italia, no a "listoni" di centrodestra. Silvio Berlusconi non incontrerà oggi Matteo Salvini (il ministro ha detto di essere "impegnato al Viminale sul tema immigrazione") e secondo un retroscena del Giornale avrebbe garantito ai vertici azzurri riuniti a Palazzo Grazioli l'ipotesi di

Silvio Berlusconi - le condizioni a Salvini per l'alleanza. Retroscena : poltronissima alla Meloni - veto su Toti : Un posto per Giorgia Meloni c'è, per Giovanni Toti no. Il Retroscena del Corriere della Sera sulla trattativa tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini per la futura alleanza elettorale in caso di voto anticipato si concentra soprattutto sulle richieste di Forza Italia al leghista. Gli azzurri pretend

Silvio Berlusconi - ultimatum a Salvini : a cosa è disposto a rinunciare pur di salire al governo : Matteo Renzi non è riuscito a far ingolosire il Cav su un possibile governo M5s-Pd-Fi. E così Silvio Berlusconi e Matteo Salvini si sono riavvicinati e avrebbero già siglato una sorta di pre-accordo per correre uniti alle prossime elezioni. Un'intesa che si basa su tre importanti punti. In primis -

Matteo Salvini cerca l'alleanza con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni : La crisi di governo è quasi ufficializzata in Parlamento, e ormai tutte le forze politiche italiane, sia di destra che di sinistra, stanno pensando alle prossime elezioni politiche. Le stesse, se il governo dovesse cadere in questi giorni, si potrebbero tenere entro la fine del prossimo mese di ottobre, ma tutto è da vedere. Intanto oggi si riuniranno i capigruppo della Camera per vedere il da farsi, nell'attesa che venga formalizzata la mozione ...

Matteo Salvini di nuovo con Silvio Berlusconi : “Alle elezioni con FI e Giorgia Meloni” : Il leader della Lega spiega il suo piano in caso di ritorno alle urne: "Proporrò a Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni un patto alla luce del sole, l'Italia del sì contro l'Italia del no". Il centrodestra, dunque, punta a presentarsi unito alle prossime elezioni e ad accelerare la crisi di governo.

Matteo Salvini pronto ad un accordo con Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi : Sarà un tridente a portare Matteo Salvini a Palazzo Chigi. Il centrodestra a trazione leghista, sondaggi alla mano, può arrivare

Alessandro Sallusti - guaio per Matteo Salvini : il dubbio sulla volontà di Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi : "Voto subito o nuovo governo di solidarietà nazionale, da una parte o dall'altra, attraverso alleanze anomale in base al vecchio principio che il nemico del mio nemico è mio amico". Alessandro Sallusti non lascia scampo a quei partiti che in queste concitate ore, prima della definitiva caduta di gov

Giorgia Meloni : "Ecco perché Silvio Berlusconi non ci serve". L'intervista con cui sotterra Forza Italia : Giorgia Meloni è prontissima a dire sì alla coalizione con la Lega. Dopo l'apertura della crisi da parte di Matteo Salvini, la leader di Fratelli d'Italia non aspetta altro. "C'è una maggioranza naturale già formata, quella tra noi e Lega, potenzialmente coesa, potenzialmente vincente e invece sento

Silvio Berlusconi fatto subito fuori da Matteo Salvini : "Se mi alleo con lui perdo la metà dei voti" : Un tentativo disperato, quello di Silvio Berlusconi. Tentativo disperato, ma forzato: Forza Italia deve sopravvivere. E per farlo ha assicurato a Matteo Salvini che non appoggerà alcun governo prima del ritorno alle urne. Una promessa offerta nella speranza di tornare alla vecchia alleanza, al centr