Ponte Morandi - a Genova c'è tensione : la delegazione di Autostrade costretta a lasciare la cerimonia : tensione a Genova, alla cerimonia di commemorazione per le vittime della strage del Ponte Morandi avvenuta un anno fa. La delegazione di Atlantia e Autostrade per l'Italia ha lasciato il capannone dove si svolgerà la cerimonia, prima dell'arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La

Crollo Ponte Morandi : l’ad di Atlantia indagato per la tragedia alla commemorazione delle vittime : Giovanni Castellucci, amministratore delegato di Atlantia, ha preso parte alla commemorazione ufficiale delle 43 vittime del Crollo del Ponte Morandi di Genova, andandosene poco prima dell'inizio della messa.Continua a leggere

Crollo Ponte Morandi : in corso la cerimonia di commemorazione in ricordo delle vittime : E’ in corso la cerimonia di commemorazione in ricordo delle 43 vittime del Crollo di Ponte Morandi nel capannone sotto la nuova pila 9 del viadotto dove viene celebrata la messa dall’arcivescovo di Genova il cardinale Angelo Bagnasco. La cerimonia ha avuto inizio con la lettura dei nomi delle vittime. In precedenza, alcuni parenti delle vittime del Crollo di Ponte Morandi hanno chiesto al premier Giuseppe Conte che la delegazione di ...

Ponte Morandi : delegazione ASPI lascia la cerimonia : Alcuni parenti delle vittime del crollo di Ponte Morandi hanno chiesto al premier Giuseppe Conte che la delegazione di ASPI abbandonasse l’area. Il presidente del Consiglio avrebbe informato la delegazione che ha deciso di assecondare la richiesta, per evitare di creare problemi e per rispetto dei familiari e delle vittime. La delegazione era stata ufficialmente invitata alla cerimonia dal sindaco commissario Marco Bucci. “Ad un anno ...

Ponte Morandi - Genova ricorda le sue vittime a un anno dal crollo : Genova ricorda le sue vittime a un anno dal crollo del Ponte Morandi dove morirono 43 persone. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato nel capannone sotto la nuova...

Ponte Morandi : sorella di una vittima ricorda gli ultimi sms prima del crollo : Il 14 agosto 2018 era una vigilia di Ferragosto come tante per Valentina Bottaro e sua sorella Giovanna: era iniziata di buonora con il solito scambio di messaggi con la sorella. “Sta diluviando dalle 6“, scrive Giovanna a Valentina. “Volevate mica fare tre giorni di mare con il sole?“, la risposta. “Noo… figurati… lì com’è?“, chiede Giovanna. “Tutto coperto“, dice Valentina. Poi ...

Ponte Morandi : anche i vertici di Atlantia e Autostrade alla commemorazione a Genova : Alle 11,36, momento esatto del crollo, la città si fermerà per un minuto di raccoglimento. A rompere il silenzio ci saranno solo il suono delle campane delle chiese della città e il fischio delle sirene delle navi attraccate al porto

Ponte Morandi - vigile del fuoco : “Abbiamo lavorato allo stremo - l’applauso ai funerali ci ha toccato il cuore” : “E’ stato l’intervento del genere più grande livello nazionale, 70 vigili del fuoco arrivarono nel primo quarto d’ora dopo la tragedia, salirono a 350 nelle prime 3 ore, l’immagine più forte che mi è rimasta dentro è l’enorme cumulo di macerie che ci si è presentato davanti, la voglia, la volontà, la forza di riuscire a portare soccorso a coloro che potevano essere coinvolti per salvare delle vite umane, i ...

Anche i vertici di Autostrade e Atlantia alla commemorazione delle vittime del Morandi. Mattarella : "Il nuovo Ponte saprà ricucire" : Nell'area di cantiere dove si terrà la cerimonia è arrivato Castellucci, ad di Atlantia e fra i 74 indagati per omicidio colposo. La presenza dei manager è stata richiesta dal sindaco Bucci. Arrivano Salvini, Di Maio e molti ministri

Il Fatto : Per Autostrade il crollo del Ponte Morandi è stato solo un piccolo incidente di percorso : Il crollo del Ponte Morandi – un anno oggi – avrebbe potuto trasformarsi in un ko mortale per l’impero dei Benetton. E invece, si è rivelato solo un piccolo incidente di percorso, scrive Il Fatto Quotidiano, Dopo la tragedia, in un giorno solo Atlantia perse, in Borsa, un quarto del suo valore: 5 miliardi. Oggi, a distanza di 12 mesi soltanto, Autostrade e la sua holding quotata, Atlantia, hanno cancellato dai loro bilanci ...

Genova - oggi ricorre un anno dal crollo del Ponte Morandi : alle 11 : 36 minuto di silenzio : Genova è pronta per commemorare le 43 vittime del Ponte Morandi, il viadotto sul torrente Polcevera che crollò improvvisamente il 14 agosto scorso. Come si ricorderà, il collasso del Ponte causò la morte di 43 persone, tra cui anche dei bambini. oggi per il capoluogo ligure, e per tutto il nostro Paese, è il giorno del ricordo. Questa mattina si terrà infatti una cerimonia di commemorazione proprio sotto la nuova pila 9 del viadotto, che ...

Ponte Morandi - un anno dopo : la programmazione dedicata della Rai : Ponte Morandi Un anno dopo il crollo del Ponte Morandi, la Rai dedica la giornata di oggi – mercoledì 14 agosto 2019 – al primo anniversario della tragedia di Genova. Esattamente dodici mesi fa, alle ore 11.36, una struttura simbolo e un collegamento viario irrinunciabile per la città di Genova e per l’intero Paese si sgretolò, portando con sé le vite di 43 persone. La tv di Stato ha optato per una programmazione dedicata, a ...

Genova - un anno dopo il crollo del Ponte Morandi la protesta dei familiari : Molti familiari hanno annunciato che non parteciperanno alla commemorazione istituzionale. A 365 giorni dal crollo del Ponte...