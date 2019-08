L' unico governo necessario è quasi impossibile

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Il boss della Lega Salvini ha deciso di far dimettere ilSalvini-uno,pre-fascista ma di coalizione, per sostituirlo con ilSalvini-due. Il boss pre-fascista ha spiegato il perché con spudorata onestà e smargiassa chiarezza: per i prossimi cinque anni vuole pieni poteri. Tutti per lui, senza ulteriori mezzadrie, neppure con tappetini alla Di Maio.Di fronte a tanta arroganza, cominciano a preoccuparsi anche politicanti e penne d’establishment che fino a oggi ingiuriavano di estremismo chi bollava Salvini di pre-fascismo (e ieri chi “demonizzava” Berlusconi, del resto).Ma cosa sanno proporre questi maghi di Realpolitik per “fermare i barbari”? Trasfusioni di sangue per bloccare Dracula! Accrocchi partitocratici, comunque infiocchettati.Se Salvini in un anno è passato dal 4 al 17% e in quello successivo dal 17 ...

fattoquotidiano : Crisi di governo, Di Maio all’assemblea M5s: “Via ministri Lega dal governo. Mattarella è l’unico che decide quando… - StefanoFassina : No governo istituzionale anti @LegaSalvini Ma governo politico di legislatura @Mov5Stelle @pdnetwork ( e… - petergomezblog : Crisi di governo, il patto tra Berlusconi e Salvini. Forza Italia dice no a listone unico con la Lega: rischio impl… -