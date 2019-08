Croazia | italiano morto sullo yacht | probabile un' intossicazione da gas di scarico

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Doveva essere una tranquilla vacanza in barca lungo la costa adriatica dellaquella che nelle ultime ore si è trasformata in una tragedia per un gruppo di italiani. Infatti un manager di 57 anni, Eugenio Vinci, èin circostanze ancora poco chiare, dopo essere caduto ed aver battuto la testa all’interno dell’imbarcazione, forse per aver perso i sensi in seguito ad un malore. Ma anche le altre cinque persone che erano con lui hanno mostrato chiari sintomi di avvelenamento, con nausea, vomito, diarrea e perdita di coscienza. Mentre gli altri si sono ripresi rapidamente, i due figli della vittima – di otto e quattordici anni – sono stati trasportati in elicottero nel reparto pediatrico dell’ospedale di Spalato, dove sono ricoverati in gravissime condizioni. In queste ore il consolato generale d’Italia a Fiume sta seguendo il caso per prestare ogni possibile assistenza ai ...

