Salvini vuole sfiduciare il governo – liveblog

Sondaggi politici Gpf : il 62% degli italiani vuole Salvini premier : Sondaggi politici Gpf: il 62% degli italiani vuole Salvini premier “Se fosse possibile gradirebbe Matteo Salvini nuovo Re D’Italia?” La domanda che sa di boutade estiva l’ha posta senza fronzoli l’istituto Gpf Inspiring Research in un Sondaggio per Affaritaliani.it. Le risposte sono però più sorprendenti della domanda stessa: il 52% risponde di sì, il 48% no. Sondaggi politici Gpf: i perché dello strappo ...

Matteo Salvini dice che vuole “pieni poteri” : Lo ha detto dopo il suo comizio a Pescara, confermando di volersi candidare alle elezioni per fare il presidente del Consiglio, ora che si va verso la crisi di governo

Crisi di governo - Salvini vuole il voto subito : "Mi metto in gioco - ora corro da candidato premier" : Matteo Salvini vuole le urne il prossimo 13 ottobre. "Restituiamo la parola agli italiani. Senza tornare al vecchio: se devo mettermi in gioco, lo faccio sereno, da solo e a testa alta. Poi, potremo scegliere i compagni di viaggio...". Il vicepremier ora si candida premier. Apre la sua campagna elet

Conte attacca Salvini : “Venga in Parlamento a spiegare perché vuole la crisi” : Il presidente del Consiglio difende il lavoro fatto dal suo governo e lancia bordate al vicepremier: spieghi lui al Paese...

Giuseppe Conte sfida Matteo Salvini : "Lo aspetto in aula - ecco perché vuole le elezioni" : Dopo il via alla crisi di governo, aperta da Matteo Salvini, quasi in Contemporanea al comizio del leghista a Pescara, parla da Palazzo Chigi il premier, Giuseppe Conte. E fa sapere che Salvini "mi ha anticipato l'intenzione di interrompere questa esperienza di governo e di andare a votare per capit

E' crisi di governo - Salvini : "Non c'è più una maggioranza - al voto | Conte : "Andrò in Parlamento - la Lega vuole capitalizzare il consenso" : Il premier sale al Colle ma al centro dell'incontro non ci sarebbero le sue dimissioni. A seguire la Lega rompe gli indugi ma fa sapere di non voler sfiduciare Conte (in quota M5s).

Nicola Zingaretti vuole l'ammucchiata : "Pd pronto al voto. Salvini pericoloso - fermiamolo tutti insieme" : Strada spianata verso il voto: la crisi di governo è aperta, Matteo Salvini chiede subito le elezioni. Quasi impossibile formare nuove maggioranze, anche se Sergio Mattarella con discreta probabilità farà un tentativo. E così anche il Pd suona la carica. Lo fa con Nicola Zingaretti, segretario di un

Caos governo - Di Maio a Salvini : “Smettete di parlare di poltrone - il M5S vuole tagliarle” : Il vicepremier Luigi Di Maio si è detto "stufo dei giochini di palazzo" e ha invitato la Lega a tornare sul contratto di governo: "Il 9 settembre taglieremo definitivamente 345 parlamentari. mi auguro nessuno si tiri indietro all'ultimo minuto, sarebbe gravissimo. Sarebbe il segnale di chi non vuole cambiare nulla".Continua a leggere

Crisi di Governo. Salvini vuole ritirare i Ministri : elezioni subito : Questa volta è finita? La Crisi di Governo è imminente. Anche Matteo Salvini vuole staccare la spina. “No a un

Così ora Matteo Salvini vuole prendersi tutto : L'umiliazione inflitta ai 5S. Le nuove provocazioni sui ministri da silurare. La salita di Conte al Colle. I calcoli sui tempi in cui arrivare alle urne. Nel caos dopo il voto sulla Tav, l'unica cosa chiara è la strategia di potere della Lega Governo, Toninelli: "Non andare avanti significa tradire mandato cittadini"" Governo, Conte rientra a Palazzo Chigi dopo il colloquio con Mattarella"

Rifiuti Roma - la società lombarda partecipata da Salvini vuole un inceneritore a Tarquinia : “Arrampicata sportiva sul camino” : Un inceneritore da quasi mezzo milione di tonnellate annue sul litorale a nord di Roma, sul cui camino si potrà praticare arrampicata sportiva. È quanto emerge dal progetto presentato in Regione Lazio dalla A2a Spa, la società di proprietà dei comuni di Milano e Brescia, partecipata in minima parte – 3.500 azioni – anche dal vicepremier Matteo Salvini. L’impianto dovrà ora essere sottoposto alla procedura di assegnazione ...

Tav - Salvini : “Mozioni opposizioni? Voteremo quelle che sostengono il futuro”. E attacca M5s : “Mi stupisce chi vuole fermare progresso” : “Ho passato sei ore tutti che dicevano che c’è bisogno di alta velocità, tunnel, gallerie porti e aeroporti: come Lega Voteremo qualsiasi mozione che sostiene il futuro, la crescita e la mobilita”. A rivendicarlo il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, nella conferenza stampa al Viminale dopo l’incontro odierno con le parti sociali. E ancora, attaccando il M5s: “Mi stupisce che qualcuno nel ...