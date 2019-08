Fonte : romadailynews

(Di venerdì 9 agosto 2019) Roma – Ieri notte, i Carabinieri della Compagnia Roma Parioli, insieme ai colleghi del Nucleo Radiomobile di Roma e dei Nas, hanno eseguito un servizio di controllo del territorio che ha lo scopo di contrastare i fenomeni di degrado e illegalita’ nei quartieri, Parioli e, e in piazza Bologna, centro nevralgico della movida universitaria. I Carabinieri hanno eseguito posti di controllo nel corso dei quali hanno denunciato a piede libero 4 persone: un 28enne, originario della provincia di Bologna, trovato alla guida della sua autovettura sprovvisto di patente di guida, gia’ revocata; un 38enne romano, un 44enne di Genova e un 56enne romano per guida in stato di ebbrezza. Denunciato a piede libero anche un 20enne romano trovato, durante un controllo in piazza Santa Costanza, in possesso di un coltello a serramanico lungo 16 cm. Sette giovani sono ...

romadailynews : #Nomentano e Salario-Trieste: 5 denunciati dopo #controlli: #Roma – Ieri notte, i… - allnews24eu : Controlli ai Parioli, Nomentano e Salario/Trieste: sequestrato un locale. Multe e denunce - AllNews24 - Ieri nott… - CinqueNews : Controlli ai Parioli, Nomentano e Salario/Trieste: sequestrato un locale. Multe e denunce -