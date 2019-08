Il Segreto | trame | Francisca mette fine all’esistenza di Roberto | Maria delusa dal cubano

Il Segreto trame : Mauricio impedisce a Francisca di sbarazzarsi di Fernando e Roberto : Torna l'appuntamento dedicato a Il Segreto, la soap opera nata da un'idea di Aurora Guerra che vanta una media di 3 milioni di telespettatori al giorno. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Francisca Montenegro si dimostrerà sempre più insofferente nei confronti di Roberto Sanchez e Fernando Mesia, e arriverà al punto tale da orchestrare un piano per fare in modo che i due uomini si eliminino a vicenda. Tuttavia, la dark-lady non riuscirà ...

Il Segreto - trame fine agosto : Fe inscena la sua morte - Isaac smaschera il dottor Alvaro : Nuovo appuntamento con lo sceneggiato iberico “Il Segreto” nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Dopo la breve pausa estiva iniziata a partire da oggi lunedì 5 fino al 9 agosto 2019, le avventure ambientate a Puente Viejo torneranno ad appassionare il pubblico. Le anticipazioni delle puntate di fine mese, dicono che Fe Perez si renderà protagonista di un gesto che getterà nella disperazione totale tutti gli abitanti, tranne coloro che ...

Il Segreto - trame iberiche : l’infermiera di Maria è innamorata di Fernando : Nelle puntate spagnole de “Il Segreto” i fan dello sceneggiato hanno fatto da qualche mese la conoscenza della new entry Vilches Dori. Quest’ultima è stata assunta da Fernando Mesia per curare Maria Castaneda. In particolare, la figlia di Emilia e Alfonso a causa delle gravi ferite riportate durante l’attentato avvenuto durante le nozze del suo ex marito, è rimasta immobilizzata perdendo l’uso delle gambe. Con il passare dei giorni la madre di ...

Il Segreto - trame : Prudencio diventa il proprietario dell'enoteca di Fe : Torna l'appuntamento dedicato ad Il Segreto, lo sceneggiato di grandissimo successo che tornerà in onda da lunedì 26 agosto su Canale 5. Nelle prossime puntate italiane, Prudencio Ortega dimostrerà di aver messo la testa a posto, tanto da decidere di acquistare l'enoteca di Fe Perez, nonostante un'iniziale riluttanza di Donna Francisca. Il Segreto: Donna Francisca vuole che Prudencio spii Fernando Le anticipazioni de Il Segreto, incentrate sulle ...

Il Segreto - trame : Fernandez fugge da Puente Viejo a poche ore dalle nozze con la Laguna : Le macchinazioni di Alvaro Fernandez ai danni di Elsa Laguna saranno al centro dei nuovi episodi de Il Segreto, trasmessi a partire dal prossimo mese su Canale 5. Il dottore, infatti, scapperà da Puente Viejo con l'eredità dell'ex di Isaac dopo averle fatto credere di volerla sposare. Il Segreto: Alvaro chiede in sposa Elsa Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti gli episodi trasmessi, probabilmente, da settembre su Canale 5 si soffermano su ...

Il Segreto trame dal 26 agosto al 1 settembre : Alvaro confesserà a Elsa di aver aiutato Fe : Novità in casa Mediaset, in quanto la soap opera spagnola Il Segreto è andata in pausa e riprenderà la sua regolare programmazione da lunedì 26 agosto. Secondo le ultime anticipazioni delle puntate che andranno in onda in quella settimana di fine agosto, Alvaro confesserà ad Elsa di aver aiutato Fe a falsificare il certificato di morte. Questo rafforzerà l'immagine del dottore nei confronti della ragazza. Però l'uomo si lascerà trasportare dalle ...

Il Segreto - trame Spagna : Fernando si accorda con Gracia-Morales per distruggere il borgo : Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Il Segreto, che ha appena annunciato il ritorno di Alfonso ed Emilia Castaneda interpretati rispettivamente dagli attori Fernando Coronado e Sandra Cervera nel cast dello sceneggiato iberico. Nelle puntate trasmesse in Spagna da lunedì 5 a venerdì 9 luglio, i telespettatori scopriranno finalmente le vere intenzioni di Fernando Mesia. L'uomo, infatti, intenderà distruggere Puente Viejo grazie alla ...

Il Segreto trame Spagna : Lola e Prudencio perseguitati - Esther è una truffatrice : Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Il Segreto, lo sceneggiato campione di ascolti su Canale 5. Nelle nuove puntate in onda Spagna dal 5 al 9 agosto, Lola e Prudencio Ortega capiranno che qualcuno li sta perseguitando, tanto da puntare il dito contro Donna Francisca. Esther, invece, avrà intenzione di truffare Don Berengario. Il Segreto: Don Anselmo ritorna a Puente Viejo Le anticipazioni de Il Segreto, tratte dalle puntate spagnole in ...

Il Segreto - trame spagnole : Don Berengario truffato dalla figlia - Prudencio in pericolo : La soap opera spagnola “Il Segreto” non smette di appassionare i telespettatori. Le puntate iberiche della prossima settimana saranno quelle riguardanti la fine della stagione in corso della telenovela, visto che a partire da settembre verrà rinnovato tutto il cast per via di un salto temporale di cinque anni. Gli spoiler dicono che nei nuovi episodi Don Berengario sbaglierà a fidarsi della figlia Ester. Quest’ultima infatti farà credere al ...

Il Segreto - trame Spagna : Alfonso ed Emilia tornano nuovamente a Puente Viejo : Bellissima notizia arriva per i seguaci de Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Nelle puntate che saranno trasmesse in Spagna nel mese di settembre, i telespettatori assisteranno al ritorno in grande stile di Alfonso e Emilia Castaneda dopo un salto temporale di ben 5 anni. Un ingresso che avverrà in concomitanza all'approdo di nuovi volti che prenderanno parte alla nuova stagione. Il ...

Il Segreto - trame al 2 agosto : Julieta in crisi dopo l'abuso dei Molero : La soap opera spagnola di Canale 5 Il Segreto, come di consueto, regala interessanti novità e importanti colpi di scena per tutti gli appassionati. Le trame fino al 2 agosto non sfuggono a questa regola: uno spazio importante nel corso delle prossime puntate sarà dedicato a Maria e al corteggiamento del misterioso Roberto, inoltre Elsa dovrà fare i conti con l'atteggiamento subdolo della ''rivale'' Antolina, la quale troverà il modo per far ...

Il Segreto - trame : Julieta dice a Saul di aver reagito agli abusi subiti : Le conseguenze dell'abuso ai danni di Julieta Uriarte saranno protagoniste delle nuove puntate de Il Segreto, trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5. La donna dimostrerà di essere tornata quella di tempo dinnanzi a Saul Ortega, dopo essere riuscita a sconfiggere la malinconia grazie a Donna Francisca. Il Segreto: Julieta in profonda crisi Le anticipazioni de Il Segreto, incentrate sulle nuove puntate italiane si soffermano sulla grave ...

Il Segreto - trame : Don Anselmo affida la parrocchia a Berengario e lascia Puente Viejo : La partenza di Don Anselmo sarà al centro delle nuove puntate de Il Segreto in onda tra qualche settimana su Canale 5. Il simpatico prelato, infatti, deciderà di lasciare Puente Viejo e la sua parrocchia per ritrovare la fede persa dopo aver tradito Berengario e Carmelo. Il Segreto: Don Anselmo tradisce il suo collega e Carmelo Le anticipazioni de Il Segreto sulle nuove puntate in onda nelle prossime settimane su Canale 5 annunciano una nuova ...

Il Segreto trame Spagna : Isaac ed Elsa partono - Vilches non vuole allontanarsi da Fernando : Lo sceneggiato spagnolo “Il Segreto” non smette di appassionare il pubblico con misteri e colpi di scena. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda su “Antena 3” da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto 2019, dicono che ci sarà la partenza definitiva di Isaac Guerrero ed Elsa Laguna. I novelli sposi di ritorno dalla loro luna di miele, se ne andranno via da Puente Viejo, dando l’ultimo saluto a Consuelo, Matias e Marcela. Prima di ...