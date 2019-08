Liberated | il gioco dalle atmosfere noir che ci trasporta all' interno di un fumetto si

Il primo trailer di gioco di Liberated mette in mostra una rivoluzione del fumetto digitale : Guarda il primo trailer di gioco di Liberated, una graphic novel completamente giocabile in stile tech-noir; presto disponibile per PC su GOG e Steam, per Nintendo Switch, con le versioni per PlayStation 4 e Xbox One previste a seguire. Sperimenta la narrazione di un fumetto realizzato a mano che, senza soluzioni di continuità, diventa un gioco pienamente giocabile in cui ti troverai a lottare per ciò che è ...