Calcio | Mirri | ‘ci hanno calpestato’

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 3 agosto 2019) Palermo, 3 ago. (AdnKronos) – “Abbiamo subito di tutto in questi anni, la società e stata massacrata e i tifosi oggi sono pochi. Non è possibile che ciridotto così. Cicalpestato”. Lo ha detto il nuovo presidente del Palermo Darioin conferenza stampa allo stadio Renzo Barbera.“Non abbiamo bisogno di qualcuno che ci venga a colonizzare – ha aggiunto – Siamo stati la tifoseria più civile d’Italia e li abbiamo fatti andare via con indifferenza. Gente che ci ha veramente calpestato”. Parlando ai tifosi, il nuovo presidente ha poi aggiunto: “Io sono peggio di voi, credetemi, e quest’anno sarà una bella gara. Dopo la mia famiglia, il mio lavoro, la mia azienda, io metto il Palermo. Il Palermo è un pezzo importante della mia vita”. E ancora: “Questo stadio si chiama Renzo Barbera perché per il ...

