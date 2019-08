Milan | i segreti di Leao | “sceglievo sempre i rossoneri alla Play Station La mia

Fonte : sportfair

(Di venerdì 2 agosto 2019) Il nuovo attaccante delha parlato del suo arrivo in rossonero, soffermandosi anche sui propri obiettivi per la stagione Un nuovo attaccante per il, Rafaelè pronto a prendersi la scena affiancando Piatek nel reparto offensivo rossonero. L’ex giocatore del Lille ha espresso le sue prime sensazioni ai microfoni diTV, rivelando di avere una passione per la società di via Aldo Rossi fin da piccolino. Spada/LaPresse Kakà il suo idolo, ma anche Seedorf e Rui Costa, gente che ha fatto la storia di questo club così come ha intenzione di fare: “sceglievoilquando giocavo, perché è una squadra molto forte, che ha vinto tante volte la Champions League. In questo club hanno giocato grandi giocatori nel passato. Non li ho mai visti dal vivo ma ho guardato dei video di Maldini, Rui Costa, Kakà e Seedorf: sono tutti grandi ...

