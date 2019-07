The Division 2 | le spedizioni sono ora disponibili per tutti i giocatori

Alle 21 : 30 in diretta con The Division 2 : Episodio 1 - Spedizione nei Sobborghi di D.C : Incluso nel piano di contenuti gratuiti per l'Anno 1 The Division 2, Episodio 1 - Spedizioni nei Sobborghi di D.C. porta la battaglia fuori dAlle strade di Washington D.C. I nuovi contenuti di questo Episodio includono nuove ambientazioni esplorabili e il prosieguo della trama dopo la sconfitta del boss finale di Tidal Basin e saranno protagonisti assoluti della nostra diretta di oggi in compagnia di Alberto "Wochinimen" Naso. Il DLC include: ...

The Division 2 è il gioco più venduto del 2019 : Nel report finanziario del primo trimestre dell'anno fiscale 2020, Ubisoft ha rivelato un record sorprendente per The Division 2.Ubisoft, fino a questo momento, non ha mai parlato in modo approfondito delle performance del nuovo capitolo della serie, se non per dire che le vendite non rispondevano alle aspettative su console, ma erano in linea con le aspettative su PC.In un comunicato stampa che svela i risultati finanziari dell'azienda, Ubisoft ...

Uno spin-off singleplayer di The Division 2? Il creative director chiede il parere dei fan : Il creative director Julian Gerighty è curioso di sapere cosa ne pensano i giocatori di un possibile spin-off di The Division 2 senza multiplayer.L'idea è stata suggerita su Twitter da Tim Spencer, level director di TT Games (autori di numerosi titoli LEGO per Warner Bros.), e in seguito condivisa da Gerighty sul suo profilo per conoscere il parere dei giocatori. Lo spin-off pensato da Spencer è un titolo interamente single-player e incentrato ...

The Division 2 : Episodio 1 - Spedizione nei Sobborghi di D.C ha una data di uscita : Ubisoft annuncia nuovi dettagli e la data di uscita del suo primo Episodio, un importante aggiornamento per Tom Clancy's The Division 2, disponibile sulla famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, PlayStation 4 e Windows PC. Tom Clancy's The Division 2 sarà disponibile anche sulla piattaforma di gioco di nuova generazione Stadia. Incluso nel piano di contenuti gratuiti per l'Anno 1 di The Division 2, Episodio 1 - Spedizioni nei ...

The Division 2 si espanderà dalla fine del mese : Ubisoft annuncia nuovi dettagli e la data di uscita del suo primo episodio, un importante aggiornamento per Tom Clancy’s The Division 2, disponibile sulla famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, PlayStation 4 e Windows PC. Tom Clancy’s The Division 2 sarà disponibile anche sulla piattaforma di gioco di nuova generazione Stadia. Il gioco sarà disponibile anche su Uplay+, il servizio in ...

Alle ore 20 saremo in diretta con The Division 2 : Tornano anche oggi le imperdibili dirette di Eurogamer.it. Nello specifico, questa sera ci concentreremo su The Division 2 di Ubisoft.The Division 2 alza la posta in gioco rispetto al suo predecessore, immergendo i giocatori in una Washington D.C. ormai devastata e sul punto di capitolare, ma riprodotta in ogni dettaglio. Dopo il virus, tempeste, allagamenti e il susseguente caos hanno trasformato radicalmente l'intera città. Il titolo si ...

The Division 2 : Ubisoft svela i contenuti in arrivo : In occasione dell’Electronic Entertainment Expo (E3), Ubisoft ha annunciato maggiori dettagli sul programma per il primo anno di Tom Clancy’s The Division 2. Il gioco è attualmente disponibile per PlayStation 4, Windows PC e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, ma Tom Clancy’s The Division 2 sarà disponibile anche sulla piattaforma di gioco di nuova generazione Stadia e Uplay+, il ...

Ubisoft si presenta all’E3 2019 con Watch Dogs Legion - The Division 2 e un nuovo store di giochi : Watch Dogs Legion e The Division 2 sono alcuni dei nuovi videogiochi presentato da Ubisoft all’E3 2019 di Los Angeles. Il primo protagonista dell’evento è stato proprio Watch Dogs Legion, il terzo capitolo della saga hacker nata nel 2014, ambientato in una Londra distopica. La città è sconvolta da uno scontro continuo tra le forze governative e diversi gruppi di estremisti; a cercare di salvare i cittadini è il celebre gruppo di ...

The Division 2 si scatena a E3 2019 : Capitolo 3 - Raid inedito e gioco gratis tra le novità : Allo show E3 2019 di Ubisoft c'è stato spazio anche per Tom Clancy's The Division 2. Già disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, lo shooter "massivo" di Massive Entertainment continuerà infatti ad intrattenere gli agenti della Divisione con nuove missioni. Alcune, per altro, assai impegnative, destinate a mettere alla prova le abilità dei giocatori ancora impegnati sui server di gioco. Prima di tutto, dalla kermesse losangelina, il ...

E3 2019 : il film di The Division sarà disponibile su Netflix : Durante la sua conferenza E3, Ubisoft ha annunciato che l'adattamento cinematografico del suo The Division arriverà su Netflix.Come riporta Polygon, il film era stato annunciato nel 2016 con Jake Gyllenhaal nel ruolo di producer, seguito poi da Jessica Chastain. Il progetto era stato affidato prima a Stephen Gaghan (Traffic), prima di passare nella mani di David Leitch (Deadpool 2, Fast & Furious Presents: Hobbs and Shaw) e Rafe Judkins ...

Ecco tutti i giochi confermati per Google Stadia tra The Division 2 - Destiny 2 e molti altri : Durante la conferenza dedicata a Google Stadia (nuova piattaforma dedicata al gaming in streaming), l'ormai noto Phil Harrison ha fornito un elenco con la prima "ondata" dei titoli che saranno supportati dall'ambiziosa piattaforma targata Google. Precisiamo che non stiamo parlando di esclusive (anche perché alcuni titoli sono già disponibili sul mercato).Di seguito trovate un comodo elenco di tutti i giochi annunciati con i relativi trailer di ...