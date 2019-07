“Mai fatto politica in classe” | parla la prof di Novara

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2019) Milano, 30 lug. (AdnKronos) – “Io ho 50 anni, non sono mai stata una ‘testa calda’, ho alle mie spalle trent’anni di lavoro. Guardate per favore il mio curriculum e decidete se è la stessa persona che poteva scrivere quel post”.così, contattata dall’Adnkronos, dal cuiilo Facebook era apparso il commento “Uno di meno” sul vice brigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma mentre era in servizio nella notte tra il 25 e il 26 luglio. “Io ho sempre sostenuto di non aver scritto quel post – continua Frontini – e per fortuna chi lo ha scritto ha telefonato a un giornalista assumendosi tutte le responsabilità. Purtroppo i media sono molto veloci, se le cose fossero andate più lentamente questa gogna mediatica si sarebbe potuta risparmiare”. L’insegnante del liceo ...

