romadailynews : Traffico Roma del 29-07-2019 ore 08:30: SUL GRA CODE PER TRAFFICO IN CARREGGIATA INTERNA… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 29-07-2019 ore 08:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - TrafficoA : Anagni - Entrata Chiusa A1 Roma-Napoli Anagni in entrata e' chiuso al traffico verso Napoli per incidente. -
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Traffico Roma del 28-07-2019 ore 15:30 Roma Daily News
ANCORA MOLTI I DISAGI AL TRAFFICO IN SEGUITO AGLI ALLAGAMENTI. NUMEROSE LE STRADE CHIUSE. SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA ...
Traffico Roma del 29-07-2019 ore 08 : 00 : . SUL GRA CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’APPIA ED IN ENTRATA SULLA DIRMAZIONE Roma SUD SUL TRATTO URBANO CODE DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIAL EST DIREZIONE CENTRO CODE SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA AL RACCORDO SULLA FLAMINIA FINO A VI DEI DUE PONTI SULLA SALRIA ALL’ALTEZZA DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO Roma.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO ...
Traffico Roma del 29-07-2019 ore 07 : 30 : . SUL GRA CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’APPIA ED IN ENTRATA SULLA DIRMAZIONE Roma SUD SUL TRATTO URBANO CODE DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIAL EST DIREZIONE CENTRO CODE SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA AL RACCORDO SULLA FLAMINIA FINO A VI DEI DUE PONTI SULLA SALRIA ALL’ALTEZZA DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO Roma.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO ...
Traffico Roma del 28-07-2019 ore 19 : 30 : CHIUSA PER UNA VORAGINE VIA DI TORRE ROSSA TRA VIA AURELIA ANTICA E PIAZZA DI VILLA CARPEGNA. PER LO STESSO MOTIVO CHIUSA VIA DI SELVA CANDIDA TRA VIA BOCCEA E VIA MOMBARUZZO NELLE DUE DIREZIONI. ANCORA CHIUSA AL Traffico VIA BATTISTINI TRA VIA LUCIO II. E VIA ENNIO BONIFAZI. RIAPERTA INVECE VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA ACCADEMIA DEGLI AGIATI DIREZIONE CENTRO.. SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST RESTA CHIUSO PER ...
Maltempo : Traffico ferroviario rallentato tra Roma Tiburtina e Orte : Le forti e insistenti perturbazioni atmosferiche che dalla notte hanno interessato il Lazio stanno provocando rallentamenti alla circolazione ferroviaria fra Roma Tiburtina e Orte, linea direttissima, sia in direzione Firenze sia verso Roma. Lo comunica Rfi in una nota. Dalle 15,35 parte del traffico ferroviario programmato in partenza dalla Capitale verso Firenze e viceversa e’ istradato sulla linea convenzionale Roma-Orte, la cosiddetta ...
Traffico Roma del 28-07-2019 ore 18 : 30 : ANCORA CHIUSA AL Traffico VIA BATTISTINI TRA VIA LUCIO II. E VIA ENNIO BONIFAZI. RALLENTAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA VEDANA E VIA DELL’ARCADIA DIREZIONE CENTRO, INOLTRE CHIUSA VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA ACCADEMIA DEGLI AGIATI DIREZIONE CENTRO.. SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST RESTA CHIUSO PER ALLAGAMENTI L’ACCESSO AL SOTTOPASSO PER LA VIA TIBURTINA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. PER UNA VORAGINE CHIUSA VIA ...
Traffico Roma del 28-07-2019 ore 17 : 30 : SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST RESTA CHIUSO PER ALLAGAMENTI L’ACCESSO AL SOTTOPASSO PER LA VIA TIBURTINA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. PER UNA VORAGINE CHIUSA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE DI PONTE MILVIO. ANCORA CHIUSA AL Traffico VIA BATTISTINI TRA VIA LUCIO II. E VIA ENNIO BONIFAZI. RALLENTAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI GROTTA PERFETTA E VIA DELL’ARCADIA DIREZIONE CENTRO, INOLTRE CHIUSA VIA CRISTOFORO ...
Traffico Roma del 28-07-2019 ore 16 : 30 : IN SEGUITO AGLI ALLAGAMENTI. ANCORA MOLTE LE STRADE CHIUSE. SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST RESTA CHIUSO PER ALLAGAMENTI L’ACCESSO AL SOTTOPASSO PER LA VIA TIBURTINA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. PER UNA VORAGINE CHIUSA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE DI PONTE MILVIO. ANCORA CHIUSA AL Traffico VIA BATTISTINI TRA VIA LUCIO II. E VIA ENNIO BONIFAZI. POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIALE DELLA MOSCHEA TRA VIA SERGIO LEONE E VIA ANNA ...
Traffico Roma del 28-07-2019 ore 15 : 30 : ANCORA MOLTI I DISAGI AL Traffico IN SEGUITO AGLI ALLAGAMENTI. NUMEROSE LE STRADE CHIUSE. SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST RESTA CHIUSO PER ALLAGAMENTI L’ACCESSO AL SOTTOPASSO PER LA VIA TIBURTINA PER UNA VORAGINE CHIUSA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE DI PONTE MILVIO. MENTRE PER LE CATTIVE CONDIZIONI DELLA STRADA, È ANCORA CHIUSA AL Traffico VIA BATTISTINI TRA VIA LUCIO II. E VIA ENNIO BONIFAZI. TRASPORTO FERROVIARIO SULLA ...
Traffico Roma del 28-07-2019 ore 14 : 30 : ANCORA MOLTI I DISAGI AL Traffico IN SEGUITO AGLI ALLAGAMENTI. NUMEROSE LE STRADE CHIUSE. SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST RESTA CHIUSO PER ALLAGAMENTI L’ACCESSO AL SOTTOPASSO PER LA VIA TIBURTINA VICINO LABARO RISTAGNI D’ACQUA IN VIA VALCHETTI CARTONI. POSSIBILI DISAGI ANCHE LUNGO UN TRATTO DI VIA DI CASAL SELCE, E IN ZONA LA RUSTICA – NELL’ATTRAVERSARE IL SOTTOPASSO DI VIA RUSSOLO. TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FERROVIA Roma LIDO ...
Traffico Roma del 28-07-2019 ore 13 : 30 : A COMPLICARE GLI SPOSTAMENTI SULLE STRADE DI Roma SONO ANCORA ALLAGAMENTI E NON DISAGI A CAUSA DI Traffico INTENSO. SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST RESTA CHIUSO PER ALLAGAMENTI L’ACCESSO AL SOTTOPASSO PER LA VIA TIBURTINA ALLAGAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO ANULARE. VICINO LABARO RISTAGNI D’ACQUA IN VIA VALCHETTI CARTONI. POSSIBILI DISAGI ANCHE LUNGO UN TRATTO DI VIA DI CASAL SELCE, E IN ZONA LA RUSTICA ...
Traffico Roma del 28-07-2019 ore 12 : 30 : CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE. DISAGI NEL TRATTO ARDEATINA- TUSCOLANA IN DIREZIONE DELLA A1 Roma-NAPOLI. INCIDENTI POTREBBERO PROVOCARE RIPERCUSSIONI IN: VIA DELLA BUFALOTTA ALTEZZA VIA FUCINI, E SUL VIALE DI TOR DI QUINTO NEI PRESSI DI VIA CAMPOSAMPIERO SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST PER ALLAGAMENTI È CHIUSO L’ACCESSO AL SOTTOPASSO PER LA TIBURTINA. PERCORRIBILE COMUNQUE, REGOLARMENTE, LA NUOVA GALLERIA DELLA ...
Traffico Roma del 28-07-2019 ore 11 : 30 : SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST CHIUSO PER ALLAGAMENTI L’ACCESSO AL SOTTOPASSO PER LA TIBURTINA. PERCORRIBILE COMUNQUE, SULLA TANGENZIALE, LA NUOVA GALLERIA: ATTRAVERSATA QUESTA È POSSIBILE QUINDI ARRIVARE ALLA STAZIONE TIBURTINA. PER ALLAGAMENTI, È CHIUSA DA DIVERSE ORE, LA STAZIONE METRO DI REPUBBLICA; I TRENI DELLA LINEA A TRANSITANO SENZA FERMARSI. ALLAGAMENTI E RISTAGNI D’ACQUA POTREBBERO COMPLICARE GLI SPOSTAMENTI. DIVERSE LE ...
Traffico Roma del 28-07-2019 ore 10 : 30 : SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST CHIUSO PER ALLAGAMENTI L’ACCESSO AL SOTTOPASSO PER LA TIBURTINA; ALLAGAMENTI CHE QUINDI NON CONSENTONO IL PASSAGGIO VERSO LA VIA TIBURTINA ALLAGATE ALTRE STRADE. RISTAGNI D’ACQUA TRA LA VIA PRENESTINA E VIALE TOGLIATTI, TRA L’AURELIA ANTICA E VIA DELLA NOCETTA TRA LA BUFALOTTA E VIA MARTOGLIO. ALBERI IN STRADA SUI PERCORSI DEI TRAM 5,14 E 19. DEVIATE AL MOMENTO QUESTE TRE LINEE. PER ALBERI CADUTI ...
Traffico Roma del 28-07-2019 ore 09 : 30 : RISOLTO L’INCIDENTE SULLA PONTINA TRA PRATICA E CASTEL DI DECIMA VERSO Roma. IN DIMINUZIONE IL Traffico SCORREVOLE IL Traffico SULLE STRADE DI Roma MA ATTENZIONE AGLI ALLAGAMENTI. DOPO LA FORTE PIOGGIA DI QUESTA NOTTE, CI SONO RISTAGNI D’ACQUA IN ALCUNE STRADE. ABBIAMO ALLAGAMENTI: TRA L’AURELIA ANTICA E VIA DELLA NOCETTA, IN VIALE DI TOR DI QUINTO, TRA LA BUFALOTTA E VIA MARTOGLIO, TRA VIA PRENESTINA E LARGO IRPINIA, E POI NEI SOTTOPASSI DEL ...
Traffico Roma del 28-07-2019 ore 08 : 30 : SULLA PONTINA È UN INCIDENTE A PROVOCARE INCOLONNAMENTI VERSO Roma. CI TROVIAMO ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA. DOPO LA FORTE PIOGGIA DI QUESTA NOTTE, ALLAGAMENTI E RISTAGNI D’ACQUA POTREBBERO PENALIZZARE GLI SPOSTAMENTI. DIVERSI I TRATTI ALLAGATI. ABBIAMO ALLAGAMENTI: TRA L’AURELIA ANTICA E VIA DELLA NOCETTA, IN VIALE DI TOR DI QUINTO, TRA LA BUFALOTTA E VIA MARTOGLIO, TRA VIA PRENESTINA E LARGO IRPINIA, E POI NEI SOTTOPASSI DEL MURO TORTO E ...