Tav | Lega | “M5s contrari? Possono dimettersi | nessuno li obbliga?” Replica | “Fanno i

Lega sbeffeggia M5S sulla Tav : "Si farà - se vogliono possono dimettersi" : La Torino-Lione è un’opera “antistorica”, che “non serve a nulla”, “inquinante”. Il Movimento 5 stelle rilancia ormai quasi fuori tempo massimo la sua battaglia contro la Tav, criticato duramente dal Movimento No Tav che si è sentito tradito dal via libera del Governo italiano alla realizzazione dell’opera. Una battaglia contro cui si pronuncia la Lega, attraverso i capigruppo ...

M5S contro Tav "inutile - antistorica - dannosa". Lega : "Si farà - possono dimettersi" : La Torino-Lione è un’opera “antistorica”, che “non serve a nulla”, “inquinante”. Il Movimento 5 stelle rilancia ormai quasi fuori tempo massimo la sua battaglia contro la Tav, criticato duramente dal Movimento No Tav che si è sentito tradito dal via libera del Governo italiano alla realizzazione dell’opera. Una battaglia contro cui si pronuncia la Lega, attraverso i capigruppo ...

Tav - Lega : regalo a Macron?Solo da M5S - Pd : 19.13 "L'unico regalo a Macron lo hanno fatto 5 Stelle e Pd votando la presidente della Commissione Europea decisa a Parigi e Berlino. Chi dice No al Tav invece dice no al futuro, al progresso e al lavoro, è fuori dal mondo". La Lega replica così, in una nota, al post su Facebook del vicepremier Di Maio contro la Tav.

Tav - mozione M5s per il no. Di Maio : “Non facciamo regali a Macron”. Lega : “Favore alla Francia fatto da loro con voto a Von der Leyen” : “Noi non ci arrendiamo, noi pensiamo al Paese, non facciamo regali a Macron“. “L’unico regalo a Macron lo hanno fatto M5s e Pd votando la presidente della Commissione Europea decisa a Parigi e Berlino”. Di Maio attacca, la Lega risponde, nell’ennesimo capitolo di un conflitto permanente interno al governo che questa volta si consuma sull’Alta velocità Torino-Lione. L’occasione di scontro è una ...

Tav - mozione M5s per il no. Di Maio : “Non facciamo regali a Macron”. Lega : “Favore alla Francia lo hanno fatto loro votando Von der Leyen” : “Noi non ci arrendiamo, noi pensiamo al Paese, non facciamo regali a Macron”. “L’unico regalo a Macron lo hanno fatto M5s e Pd votando la presidente della Commissione Europea decisa a Parigi e Berlino”. Di Maio attacca, la Lega risponde, nell’ennesimo capitolo di un conflitto permanente interno al governo che questa volta si consuma sull’Alta velocità Torino-Lione. L’occasione di scontro è una ...

Fisco : al Tavolo P.Chigi Conte Di Maio e Tria - assente Lega : Roma, 25 lug.(AdnKronos) – Al tavolo a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e le parti sociali sulla manovra e la futura riforma fiscale non partecipa la Lega. Non ci sono infatti esponenti del Carroccio mentre da pochi minuti è arrivato il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, che siede accanto al viceministro Luigi Di Maio, il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli e il ...

Fisco : al Tavolo P.Chigi Conte Di Maio e Tria - assente Lega : Roma, 25 lug.(AdnKronos) – Al tavolo a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e le parti sociali sulla manovra e la futura riforma fiscale non partecipa la Lega. Non ci sono infatti esponenti del Carroccio mentre da pochi minuti è arrivato il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, che siede accanto al viceministro Luigi Di Maio, il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli e il ...

Tav - Grillo : "Molto scontento - decida il Parlamento" | Di Maio : "Lega era contro - ora la celebra - perché?" : Affondo del leader M5s Di Maio contro la Lega: "Ha fatto battaglie contro l'opera e ora è a favore, chiediamoci perché"

Salvini : per la Lega ora il voto è più lontano. Il sì alla Tav di Conte scelta incoraggiante : «Chiaro che la convenienza della Lega sarebbe di andare a votare domani mattina e di raddoppiare il numero dei parlamentari, però da ministro ho a cuore anche altro. I...

E ora la Gronda. Dopo il sì alla Tav la Lega punta al bis sui 5 stelle : Fretta non c’è perché - spiega a Huffpost Riccardo Molinari, il capogruppo della Lega alla Camera - “oggi festeggiamo il giorno in cui il governo ha detto in aula che la Tav si farà, ma è chiaro che abbiamo già in mente qual è il prossimo obiettivo”. La scena che fotografa il tutto è questa: Giuseppe Conte nell’emiciclo di Montecitorio a dare legittimazione politica, ...

Lega-Russia - Patuanelli (M5s) : “Noi imbarazzati dall’assenza di Salvini - lo aspetTavamo in Aula” : “C’è imbarazzo nel nostro gruppo parlamentare per l’assenza del ministro Salvini, ecco perché ci sono tante assenze tra i nostri banchi. Lo aspettavamo in Aula, poteva spiegare la vicenda e chiuderla con quattro parole”. A dirlo, in Senato dopo l’informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sui presunti finanziamenti della Russia alla Lega, il capogruppo del M5s, Stefano Patuanelli. L'articolo ...

Tav - Revelli : “Conte? Giochetto di bassa lega a favore di Salvini. Pietra tombale sul M5s” : “Questa operazione di Conte sul Tav è un Giochetto politico di bassa lega, un vero voltafaccia, un grande regalo a Salvini in un momento in cui il ministro dell’Interno è in difficoltà. E proprio perché è in difficoltà, potrebbe essere tentato da far saltare il banco. Questo è un governo morto che non muore. E in questa sospensione produce grandi danni, in primis alla Val di Susa“. Sono le parole del politologo Marco Revelli, ...

Tav - Conte conferma il sì in Parlamento. Molinari : “Vittoria della Lega e dell’Italia - basta coi no” : “In attesa di un eventuale pronunciamento del Parlamento, il governo non potrà sottrarsi agli adempimenti necessari al proseguimento dell’iter” per la realizzazione dell’alta velocità Torino-Lione. A dirlo, durante il Question time alla Camera, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che risponde all’interrogazione del capogruppo della Lega, Riccardo Molinari, convinto che la posizione del governo, espressa da Conte ieri ...

Tav - i malumori tra i Cinquestelle. Lombardi : “Dobbiamo decidere se fare stampella Lega - se siamo ancora utili al governo” : “Dobbiamo decidere se rinunciare a fare la stampella della Lega” e “domandiamoci se siamo ancora utili al governo“. La questione Tav lascia strascichi all’interno del Movimento 5 stelle: nonostante Luigi Di Maio abbia immediatamente ribadito la contrarietà delM5s alla Torino-Lione, l’apertura del premier Giuseppe Conte alla realizzazione dell’opera non è stata digerita. Questa mattina Nicola Morra ...