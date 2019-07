Lega-Russia | Pd annuncia mozione di sfiducia a Salvini Renzi | “Bisognava presentarla

Lega-Russia - Renzi : “Salvini - perché non hai querelato Savoini? Nascondi qualcosa?” : Dopo che la segreteria del partito non gli ha concesso di intervenire a nome del Pd in Senato sui presunti fondi russi alla Lega, Matteo Renzi ha reso noto in un video su Facebook il discorso che avrebbe fatto a Palazzo Madama. “Mi sarei rivolto a Matteo Salvini. E gli avrei chiesto: perché non hai querelato Gianluca Savoini? Hai qualcosa da nascondere?”. Secondo Renzi, sarebbe giusto “credere al ministro dell’Interno, ...

Lega-Russia - Conte al Senato e il Pd risponde con fischi e contestazioni : ‘Se volete finisco qua’ : L’intervento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al Senato, sui presunti fondi russi alla Lega, è stato interrotto diverse volte dalle urla e dai fischi di alcuni Senatori delle opposizioni. “Ho fatto una premessa sul rispetto che nutro nei vostri confronti e di questa Aula – ha risposto Conte – capisco che possa non essere reciproco, ma chiederei di concludere. volete che riferisca o interrompo qua?“. La ...

Lega-Russia - Romeo (Lega) attacca il Pd : “Parliamo di Bibbiano”. Bagarre al Senato : Mentre al Senato si discute, dopo l’informativa di Giuseppe Conte, dei presunti finanziamenti russi alla Lega e dei rapporti tra Gianluca Savoini e Matteo Salvini, il capogruppo leghista Massimiliano Romeo attacca il Partito democratico: “Qui si parla di rubli che non esistono. E allora parliamo di fatti gravi veri, come quelli di Bibbiano“. Alle sue parole, si alzano le proteste dai banchi dell’opposizione. L'articolo ...

Lega-Russia - Conte : "Savoini solo al seguito di Salvini ma dal suo ministero nessuna informazione" | "Politica estera dell'Italia non influenzata ma vigileremo" : "Era presente a Mosca il 15 e 16 luglio 2018 a seguito del ministro Salvini", ha aggiunto il premier

Il premier Conte ha riferito in parlamento sull’inchiesta Lega-Russia : Il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte (foto: Silvia Lore/NurPhoto via Getty Images) Oggi pomeriggio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha riferito al Senato su ciò che i giornali hanno iniziato a chiamare Moscopoli, ovvero la presunta trattativa intercorsa tra tre uomini italiani – tra i quali Gianluca Savoini, ex consigliere di Matteo Salvini e presidente dell’associazione Lombardia-Russia – e tre russi ...

Lega-Russia - Patuanelli (M5s) : “Noi imbarazzati dall’assenza di Salvini - lo aspettavamo in Aula” : “C’è imbarazzo nel nostro gruppo parlamentare per l’assenza del ministro Salvini, ecco perché ci sono tante assenze tra i nostri banchi. Lo aspettavamo in Aula, poteva spiegare la vicenda e chiuderla con quattro parole”. A dirlo, in Senato dopo l’informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sui presunti finanziamenti della Russia alla Lega, il capogruppo del M5s, Stefano Patuanelli. L'articolo ...

Lega-Russia - Conte al Senato : «Savoini nella deLegazione a Mosca - invitato dal Viminale» : L’informativa del presidente del Consiglio a Palazzo Madama: «Nessun incarico ufficiale a Savoini da parte del governo. Alla cena con Putin invitato su richiesta di D’Amico, consulente di Salvini». I 5 Stelle disertano

Russia-Lega - Conte : non incrinata fiducia : 17.21 "Il piano del governo è distinto dall' indagine della Procura di Milano. Ora non ci sono elementi per incrinare la fiducia con membri del governo".Così Conte al Senato sul caso Russia-Lega. Sulla Russia "non ci sono elementi che mi facciano dubitare indebito scostamento" di un membro dalla nostra linea. "Tutti i ministri vigilino affinchè negli incontri siano presenti solo persone accreditate ufficialmente"."Savoini non ha mai rivestito ...

Lega-Russia - Conte al Senato : “Savoini era in deLegazione a Mosca su richiesta del Viminale. Da parte di Salvini nessuna informazione” : Gianluca Savoini, l’uomo della presunta trattativa di fondi russi per finanziare le Europee della Lega, era a Mosca lo scorso luglio e poi di nuovo a ottobre, quando ci fu l’incontro all’hotel Metropol, al seguito del Viminale. Mentre partecipò al forum Italia-Russia organizzato alla Farnesina in occasione della visita di Vladimir Putin, partecipando poi alla cena con il presidente russo, su richiesta del consigliere di Matteo ...

L’intervento di Conte sul caso Russia-Lega : Il presidente del Consiglio parlerà alle 16.30 del presunto finanziamento illecito di cui si è molto scritto nelle ultime settimane, Salvini non ci sarà

Lega-Russia - Matteo Renzi : "Troppe polemiche - rinuncio all'intervento in Senato" : Matteo Renzi non interverrà in Senato sul caso Russia-Lega. Lo annuncia lo stesso senatore dem con un post su Facebook.“Oggi il Governo è in aula per parlare di Russia, rubli, 49 milioni di euro - afferma -. Avevo chiesto di poter intervenire contro Salvini a nome del Pd. La cosa ha suscitato polemiche interne dentro il partito da parte dei senatori vicini alla segreteria. E siccome ritengo assurdo che nel giorno in cui ...

Russia-Lega - resa dei conti in Aula. Mistero su chi pagò i voli a Savoini : Oggi Conte in Senato. Gli uffici di Salvini non hanno ancora fornito la documentazione richiesta sui biglietti per Mosca

Russiagate Lega - si ipotizza il coinvolgimento di Konstantin Malofeev e Aleksandr Dugin : Negli ultimi giorni si è parlato spesso di presunti fondi russi destinati alla Lega. Tale scoop è nato a seguito di un articolo della testata statunitense Buzzfeed News, che descriveva un incontro avvenuto tra personalità italiane e russe all'hotel moscovita Metropol. Più specificatamente, uno dei partecipanti dell'incontro era l'ex portavoce di Salvini e fondatore dell'associazione 'Lombardia-Russia' Gianluca Savoini. Inoltre, nelle ultime ore ...