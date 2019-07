Incendi | Coldiretti | in fiamme centinaia di ulivi malati in Puglia

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 24 luglio 2019) “Nella giornata più calda dell’annodiper la Xylella sono andati a fuoco favorito dal vento che ha fatto dilagare letra le piante ormai secche“: a darne notizia è lanel sottolineare che “il rogo ha interessato una superficie di terreno di circa 4mila ettari a Ugento. Una strage che si ripete lasciando – sottolinea la– paesaggi lunari in Salento dove lesi moltiplicano riducendo glicolpiti dall’infezione in torce gigantesche, anche a causa dell’abbandono forzato in cui versano campi pieni di sterpaglie e infestanti. In un mese solo ad Ugento lastima che siano oltre 4mila gli alberi andati in fumo. Ai danni incalcolabili all’agricoltura si sommano – continua la– quelli d’immagine con gravi ripercussioni anche sul turismo in un territorio come il Salento ricco di loghi di ...

