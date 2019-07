Woody Harrelson | «Hunger Games | una delle esperienze più divertenti della mia vita»

Fonte : vanityfair

(Di domenica 21 luglio 2019)al Giffoni film festivalal Giffoni film festivalal Giffoni film festivalal Giffoni film festivalal Giffoni film festivalal Giffoni film festivalal Giffoni film festivalal Giffoni film festivalal Giffoni film festivalVestito come un Indiana Jones in vacanza – borsalino di paglia, pantaloni e camicia di lino –è arrivato a Giffoni con la famiglia al seguito: la moglie Laura Louie e duesue figlie, Deni e Zoe. «Ravello è il posto più bello del mondo, amo la gente del posto», ha detto, elencano una serie di nomi: «Cesare, Emiliano, Peppe…». Amici che si è fatto negli anni perché alla cittadina in provincia di Salerno è legato da tempo e unasue figlie, Makani, è nata proprio lì. «Un tempo, a Ravello, ci viveva Gore ...

