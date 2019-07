Pd | Faraone | ‘sospendo mia iscrizione al partito’

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 20 luglio 2019) Palermo, 20 lug. (AdnKronos) – “Sospendo la miaa questo partito. Rimango iscritto al gruppo parlamentare del Pd, continuerò la battaglia per la mia gente e contro questo governo e contro ogni inciucio coi Cinque Stelle”. Ad annunciarlo, in un post su Facebook, è Davidedopo la decisione di ieri della commissione nazionale di garanzia dei democratici di annullare la sua elezione a segretario del Pd Sicilia. “Se mi hanno commissariato perché faccio troppa opposizione al governo, si sappia che da domani ne farò ancora di più. E che forse il nuovo Pd dovrebbe occuparsi di fare opposizione a chi sostiene il governo di Di Maio e Salvini, non a chi ha sostenuto i governi del Pd – aggiunge – Io appartengo al Partito democratico. Se questo partito non è più democratico e cancella i risultati dei congressi, sospendo la mia...

