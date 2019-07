Lega-Conte | rottura a un passo Nuovo scontro sull' Autonomia

Autonomia - rissa Lega-Conte. Salta l'assunzione regionale dei prof : Nelle ultime 24 ora la crisi di governo è stata congelata. La rottura dell'alleanza giallo-verde non è scomparsa dall'orizzonte. Anzi. Ma l'equilibrio resta precario tanto...

La Lega all'attacco di Conte : pressing su Salvini - tutti i big dicono basta : Accerchiato. Matteo Salvini pensava di essere riuscito a far passare la linea per continuare a governare con il Movimento 5 Stelle, ma per molti leghisti la misura è ormai colma. I sondaggi...

Il piano di Salvini contro Conte per un governo a trazione Lega : Il giallo sul colloquio al Colle. Sfogo del premier: «Mi minaccia con la crisi? Io un lavoro ce l’ho»

Salvini sfida Conte. La Lega : «Crisi possibile - Matteo può rompere anche a ferragosto» : Il vicepremier sembra ancora sul piede di guerra. Mercoledì ascolterà il premier parlare in Aula del Russiagate, poi parlerà: forse dai banchi della Lega, e non del governo

Le Autonomie della discordia. L'asse Conte-Di Maio fa infuriare la Lega : “So che stavate aspettando fuori e sotto il sole per una mia dichiarazione, mi dispiace. Meglio qui con l’aria condizionata, anche se non ci sono gelati”. Palazzo Chigi, sala stampa. Sono passate da poco le 15 quando Giuseppe Conte si presenta davanti ai giornalisti. Il vertice sulle Autonomie, durato appena 50 minuti, si è appena concluso. Scherza. Passeggia brevemente tra le sedie, poi guadagna la seduta ...

Autonomia - sulla scuola passa la linea M5s : ira Zaia e Fontana | Conte blinda i ministri - Lega : "Incomprensibile la difesa di Toninelli" : Dal vertice di governo sulle autonomie sarebbe emerso il punto d'incontro sulla scuola: i pentastellati avrebbero ottenuto il mantenimento dei concorsi a livello nazionale, ma sarebbe stata inserita una norma che, come richiesto dal Carroccio, prevede un minimo di anni nella prima sede di assegnazione.

Di Maio incontenibile contro la Lega : “Sono STUFO! non si può andare avanti…” (VIDEO) : Luigi Di Maio appare in una diretta FB esprimendo tutta la sua stanchezza contro la LEGA di Salvini e lancia un appello: “Sono stufo…” «Capisco che si attacchi il M5s per fare notizia e coprire le inchieste sui finanziamenti alla LEGA, ma questa è una falsità. È un attacco grave che io non posso permettere. … Continue reading Di Maio incontenibile contro la LEGA: “Sono STUFO! non si può andare avanti…” ...

**Caso Regeni : Legali famiglia - ‘chiesto a Conte richiamo ambasciatore’** : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – Con il premier Giuseppe Conte e il presidente della Camera Roberto Fico “abbiamo fatto il punto sulla situazione, mai stata così negativa. Non ci sono passi avanti di nessun tipo. L’ultima rogatoria non ha avuto alcuna risposta dall’Egitto, non ci sono contatti tra Procure dal novembre scorso, da quando il procuratore Colaiocco era sceso al Cairo e al ritorno aveva iscritto 5 persone dei ...

Conte : "No della Lega a von der Leyen mette a rischio nostra poltrona Ue" : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si schiera dalla parte di Luigi Di Maio dopo le polemiche per la votazione del nuovo presidente della Commissione UE. Pare che la maggioranza di governo avesse un accordo per supportare la von der Leyen, ma la Lega avrebbe cambiato idea votando compatta con i sovranisti. Matteo Salvini sostiene che a tradire i patti sia stato il Movimento 5 Stelle. Tra i due litiganti si inserisce il premier, che ...

Giuseppe Conte : “Possibili ripercussioni negative per l’Italia dopo il voto della Lega in Ue” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha scritto una lettera a Repubblica per rispondere a chi "si interroga sulle condizioni di salute della maggioranza di governo". Conte non nasconde che le tensione interne sono reali, specialmente dopo il voto contrario della Lega sulla nomina di Ursula von der Leyen alla Commissione Ue. Un no che potrebbe ora avere ripercussioni per l'Italia.Continua a leggere

Fondi russi alla Lega - Salvini : "Non vado in aula". Conte : "Allora ci vado io" : Il Pd pensa alla mozione di sfiducia. Calenda: commissione d’inchiesta Ue. Il capo dei Servizi al Copasir: “Quella trattativa sembra inverosimile”

Ue - Conte : "No a von der Leyen?La Lega può danneggiare l'Italia" : Il no della Lega alla presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen potrebbe danneggiare l'Italia nella partita per la nomina del commissario Ue. Lo sostiene il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte Segui su affaritaliani.it