Volley | l’Italia di Gianlorenzo Blengini si raduna a Civitanova Marche in vista del

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 13 luglio. Argento per l'Italia nella pallanuoto femminile - gli azzurri del Volley si giocano l'oro : 21.07 volley – Siamo nel secondo set della finale per l'oro tra Italia e Polonia. azzurri meglio rispetto al primo ma comunque sotto 11-8 al momento. 21.03 pallanuoto femminile – Finisce qui. Medaglia d'Argento per l'Italia. Le azzurre vengono sconfitte in finale 8-7 dall'Ungheria, giocando una buona partita e centrando comunque un ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 13 luglio - l'Italia sogna negli sport di squadra con Volley e pallanuoto donne - Settebello in vantaggio 4-1 nella semifinale contro la Russia dopo il primo quarto! : 12.19 pallanuoto – Gran parata di Pellegrini! 12.18 pallanuoto – Iniziato il secondo quarto! 12.15 pallanuoto – Finisce il primo quarto! 12.14 pallanuoto – 4-1 ITALIA! Bellissima azione degli azzurri, segna da distanza ravvicinata Spione! 12.12 pallanuoto – Pellegrini para un tiro da lontano della Russia, poi Alesiani manda sul palo una ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 13 luglio - l'Italia sogna negli sport di squadra con Volley e pallanuoto donne - in acqua il Settebello nella semifinale contro la Russia! : 12.08 pallanuoto – Pareggio della Russia con Bychov, 1-1. 12.06 pallanuoto – ITALIA IN VANTAGGIO! Gol di Alesiani! 12.03 pallanuoto – Palo di Di Martire e poi il portiere russo para una conclusione di Cannella! Che occasioni per il Settebello! 12.01 pallanuoto – E' cominciata la partita! 11.59 pallanuoto – Italia e Russia in acqua per l'inizio della ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 13 luglio - Russia scatenata nell'arco. L'Italia sogna negli sport di squadra con Volley e pallanuoto donne : 11.39 TIRO CON L'ARCO – Straordinaria Russia nel terzo set, 38-37 e già medaglia d'oro poiché il punteggio è sul 5-1! 11.36 TIRO CON L'ARCO – 36-36 nel secondo set, la Russia si mantiene il vantaggio, 3-1. 11.32 TIRO CON L'ARCO – 38-35 per la Russia il primo set. 11.28 TIRO CON L'ARCO – Tra pochissimo la finale per l'oro tra Russia e ...

Volley femminile - Universiadi 2019 : l’Italia si arrende al cospetto della Russia - azzurre d’argento a Eboli : L’Italia si è dovuta accontentare della medaglia d’argento nel torneo di Volley femminile alle Universiadi 2019, le azzurre sono state sconfitte dalla Russia per 3-1 (25-21; 15-25; 26-24; 25-18) nella finale della kermesse riservata agli studenti di tutto il mondo. Questa sera, al PalaSele di Eboli (in provincia di Salerno), la nostra Nazionale non è riuscita a esprimersi al massimo delle proprie potenzialità contro un avversario ...

Volley femminile - Mondiali Under 20 2019 : l’Italia inizia col botto - USA sconfitti. Show da 23 punti di Enweonwu : L’Italia inizia col botto i Mondiali Under 20 di Volley femminile che sono incominciati oggi in Messico, le azzurre hanno sconfitto gli USA per 3-1 (28-26; 18-25; 30-28; 25-22) nel match più difficile della fase a gironi e hanno ipotecato il primo posto nella Pool A che comprende anche le padrone di casa e Cuba. Le ragazze di coach Massimo Bellano hanno debuttato contro le sempre solide americane, era un esordio di fuoco ma la nostra ...

Volley - Universiadi 2019 : l’Italia soppianta la Francia - azzurri in finale per l’oro! Domani sfida alla Polonia : L’Italia ha travolto la Francia con un fragoroso 3-0 (25-16; 25-21; 25-18) e si è così qualificata alla finale del torneo di Volley maschile alle Universiadi 2019, gli azzurri sono stati impeccabili al PalaSele di Eboli (in provincia di Salerno) e Domani sera (ore 20.30) torneranno in campo per affrontare la Polonia nell’atto conclusivo della kermesse riservata agli universitari di tutto il mondo. I ragazzi di coach Gianluca Graziosi ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 12 luglio. L'Italia si gioca la finale nel Volley contro la Francia. Polonia prima finalista : 15:07 ATLETICA – Decimo Marvulli nelle qualificazioni del salto il lungo, non basta all'italiano il 7.50. 15:03 volley – Partita bene l'Italia che conduce il primo set per 14-12 sulla Francia. 14.56 ARCO – La coreana So è la seconda finalista del compound femminile: battuta 144-138 la kazaka Makarchuk in semifinale 14.50 TAEKWONDO ...

Volley - Universiadi 2019 : l’Italia strapazza il Portogallo e vola in semifinale : L’Italia strapazza il Portogallo con un agevole 3-0 (25-16; 25-21; 25-15) di fronte al nutrito pubblico del PalaSele di Eboli (in provincia di Salerno) e si qualifica per le semifinali del torneo di Volley maschile alle Universiadi 2019, gli azzurri torneranno in campo domani pomeriggio (ore 14.30) per affrontare la Francia con l’obiettivo di raggiungere l’atto conclusivo della competizione riservata agli universitari di tutto ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA. Pioggia d'oro per l'Italia : trionfo Osakue nel disco - Di Marziantonio nello skeet - fioretto e sciabola a squadre e Scalia nel nuoto! Volley donne in semifinale. Calcio : Italia in semifinale!!! : 22.56 Calcio – Le semifinali del torneo maschile sono: Italia-Giappone (giovedì alle 21) e Brasile-Russia (giovedì alle 17) 22.54 Calcio E' FINITAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Che sofferenza!!! L'Italia batte 1-0 in extremis la Francia, evita i rigori e va in semifinale! In semifnale anche il Giappone che supera 2-0 la Corea del Sud 22.53 Calcio – ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA. Pioggia d'oro per l'Italia : trionfo Osakue nel disco - Di Marziantonio nello skeet - fioretto e sciabola a squadre e Scalia nel nuoto! Volley donne in semifinale. Calcio : Italia-Francia 0-0 : 22.07 BASKET – Sconfitta per l'Italia contro la Croazia nelle sfide dal 9. al 16mo posto 21.56 Calcio – Intervallo tra Italia e Francia: 0-0. Gli altri parziali alla fine del primo tempo: Brasile-Ucraina 0-1, Giappone-Corea del Sud 0-0, Irlanda-Russia 0-1 21.55 BASKET – L'Ucraina resiaste alla rimonta dell'Australia ed ...

Volley - Qualificazione Olimpiadi Tokyo 2020 : l’Italia si prepara con 4 amichevoli. Calendario - avversari - programma e orari : Manca un mese esatto al torneo di Qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che andrà in scena al PalaFlorio di Bari nel weekend del 9-11 agosto. L’Italia, attualmente in collegiale a Civitanova, andrà a caccia del pass per la rassegna a cinque cerchi: gli azzurri dovranno vincere il girone che comprende Serbia, Camerun e Australia. La battaglia campale contro gli slavi sarà verosimilmente decisiva nella lotta per un posto nel Sol ...

Beach Volley - World Tour 2019 Gstaad. L’Italia all’assalto della svizzera : cinque coppie azzurre al via : Tre coppie italiane già nel tabellone principale e due nelle qualificazioni: è un contingente corposo quello italiano che si appresta ad affrontare il Major Series di Gstaad, uno dei cinque appuntamenti più importanti della stagione, che segue di pochi giorni il torneo iridato di Amburgo. Torneo strano, quello svizzero, quest’anno: per importanza si può paragonare ad un Grand Slam nel tennis ma la collocazione, una settimana dopo il ...

