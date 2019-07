Violenza su donne | Lega | ‘astensione Valente inaccettabile | donne non lo meritano’

Violenza su donne : Valente - ‘legge insufficiente - è occasione mancata’ : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – “Questo provvedimento è un’occasione mancata. Come Pd abbiamo presentato emendamenti mai ostruzionistici, faziosi o pregiudiziali. Non abbiamo ottenuto dalla maggioranza risposte di merito per migliorare insieme questa legge. Al di là dei proclami, questo non è un buon servizio a tutte le vittime”. Lo ha detto senatrice del Pd Valeria Valente, presidente della commissione Femminicidio, in ...

Violenza su donne : Valente - ‘legge insufficiente - è occasione mancata’ (2) : (AdnKronos) – Secondo Valente “questa legge affronta temi importanti, ma in maniera insufficiente. Così è per il collegamento del procedimento civile a quello penale, così è per la formazione per gli operatori. Volevamo rafforzare misure come il contrasto al revenge porn, alla lesione del viso, ai matrimoni forzati, la maggioranza non ce l’ha permesso. E poi la norma principale: i 3 giorni concessi al magistrato per ...

Violenza su donne : Conte - ‘orgoglioso di legge - primo importante passo’ : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – “Oggi il Codice Rosso, fortemente voluto da questo Governo, è legge dello Stato. Uno strumento pensato per aiutare le tante donne che quotidianamente sono minacciate, perseguitate, stalkerizzate, sottoposte a violenze fisiche o psicologiche da ex compagni o mariti, talvolta semplicemente da conoscenti”. Lo scrive il premier Giuseppe Conte su Fb. “I dati parlano di una vittima ogni 72 ore ...

Violenza donne : Carfagna - ‘finalmente reato matrimonio forzato è legge’ : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – “Con il voto in Senato il Codice Rosso è legge. Sono felice perché con la norma è stato introdotto il reato di matrimonio forzato, una mia battaglia personale che ho condotto con il gruppo di Forza Italia nel passaggio alla Camera”. Lo dice Mara Carfagna, coordinatrice nazionale di Forza Italia e vicepresidente della Camera.“Oggi diventa realtà anche l’aumento dei fondi per le ...

Violenza sulle donne - approvato il Codice rosso. Dall'obbligo di ascolto al revenge porn : ecco cosa prevede : Violenza sulle donne, via libera definitivo del Senato al Ddl sulla tutela delle vittime di Violenza domestica e di genere, il cosiddetto Codice rosso. Il provvedimento, che ha incassato l'ok...

Codice rosso - approvata la legge contro la Violenza sulle donne. Salvini : “Ma sinistra se ne frega” : Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge denominato 'Codice rosso', contenente alcune misure contro la violenza sulle donne. In Aula nessun voto contrario, ma Pd e Leu si sono astenuti ritenendo il provvedimento un'occasione sprecata. Salvini attacca: "La sinistra non ha votato a favore, parlano parlano ma quando serve se ne fregano".Continua a leggere

La legge contro la Violenza sulle donne soprannominata “codice rosso” è stata approvata definitivamente : Il Senato ha approvato il disegno di legge cosiddetto “codice rosso” contro la violenza sulle donne, che era già stato approvato lo scorso aprile dalla Camera e che ora diventerà quindi legge. Il disegno di legge è stato approvato con 197 voti

Come funziona il "Codice rosso" contro la Violenza sulle donne : Con 197 sì, nessun no e 47 astenuti l'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il Codice rosso, il disegno di legge in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Il testo varato da Palazzo Madama è identico a quello approvato dalla Camera. Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, durante le operazioni di voto in Aula, ha commentato così la misura: "Voglio che tutte le forze d'opposizione sappiano ...

La Violenza sulle donne e la pacchia che non è mai arrivata : Prima gli italiani! Maschi naturalmente. Nel ritornello salvatore che non è contemplato, non è una questione di declinazione e linguaggio. Sono i maschi quelli a cui il vicepremier si rivolge, sono i maschi l’oggetto della propaganda, sono i maschi i soggetti protagonisti. E le donne? Quelle sono funzionali alla propaganda, così divengono alternativamente oggetto degli strali del Capitano o ...

**Violenza su donne : Spadafora - ‘scusarmi? Ho fatto il mio dovere’** : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – ‘è mio dovere mantenere la barra dritta quando qualcuno del governo o delle varie forze politiche va oltre certi limiti. Io rappresento il governo su questi temi”. Così il sottosegretario alla Pari opportunità, Vincenzo Spadafora, dopo l”incidente’ di ieri con la Lega torna sul caso che ha scatenato l’ira del leader del Carroccio, dopo la denuncia di una ‘pericolosa deriva ...

Violenza sulle donne - Centinaio (Lega) : “Spadafora? Non lo ricordo in difesa di Boldrini quando veniva attaccata da M5s” : “ricordo le decine di critiche fatte dal Movimento 5 stelle e dalla Lega all’ex presidente della Camera Laura Boldrini. E ai tempi non ricordo Sapadafora uscire con la spada a tutela di Boldrini”. Così il leghista Gianmarco Centinaio ha commentato la polemica scoppiata ieri dopo le parole del sottosegretario Spadafora del Movimento 5 stelle che ha accusato Salvini di usare un linguaggio sessista ...

Tra i due litiganti le donne e i fondi per i centri antiViolenza vengono dopo : Ieri in una in un’intervista a Repubblica abbiamo scoperto che il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle Pari opportunità è preoccupato del clima d’odio, nonché della pericolosa deriva sessista nel nostro Paese e ha accusato Salvini per gli “attacchi sessisti a Carola Rackete”.Spadafora se n’è accorto dopo una settimana?Giusto in tempo per far saltare la conferenza ...