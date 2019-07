Juventus | ottavo giorno di ritiro | si pensa già alle amichevoli della tournée asiatica

Blastingnews

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Il mondooggi era diviso in due fra il JMedical e il JTC. Infatti, nel centro medico bianconero si sono svolte le visite mediche di Matthijs de Ligt, mentre sui campiContinassa, Maurizio Sarri e i suoi ragazzi lavoravano duramente. L'umore del gruppo bianconero era ottimo e i giocatori juventini durante l'namento hanno anche trovato un momento per poter scherzare. In particolare, Federico Bernardeschi e Blaise Matuidi sono apparsi molto sorridenti e felici. Dunque la Juve fatica, ma il buon umore di certo non manca. La squadra, come da programma, si ènata sia al mattino che al pomeriggio e Maurizio Sarri stando anche allaestiva che prenderà il via venerdì. Infatti, il 19 luglio la squadra partirà in direzione Asia. Sul volo che porterà la Juve in un altro continente ci saranno molti dei titolarissimi e il tecnico sta già programmando le prossime ...

