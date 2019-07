LIVE Italia-Giappone 9-7 - Mondiali pallanuoto femminile 2019 in DIRETTA : alti e bassi per il Setterosa che resta in vetta nel girone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina qui la nostra DIRETTA: grazie per averci seguito, appuntamento per i prossimi giorni con il Mondiale di pallanuoto. Finisce qui questa seconda partita dei Mondiali di pallanuoto femminile per la Nazionale italiana: il Setterosa si impone per 9-7 sul Giappone, una partita tutt’altro che semplice, contro un avversario non irresistibile. alti e bassi per le azzurre che comunque ...

LIVE Italia-Giappone 7-5 - Mondiali pallanuoto femminile 2019 in DIRETTA : partita dura per il Setterosa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6′ Italia che spreca una buona opportunità, troppo altruista Emmolo che passa ad Aiello. 6′ Non sbaglia Arima: terzo rigore realizzato, 8-6 Italia. 5′ Due volte al tiro l’Italia: prima sbatte sul palo Garibotti, poi sul portiere. Riparte la controfuga: rigore ancora per il Giappone. 5′ Palmieri guadagna espulsione al centro, decide di chiamare timeout Fabio ...

LIVE Italia-Giappone 6-4 - Mondiali pallanuoto femminile 2019 in DIRETTA : alti e bassi per il Setterosa che guida la gara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2′ Rigore da una parte, rigore dall’altra: Aiello lo conquista, Roberta Bianconi lo realizza al meglio. 7-5 Italia. 1′ Altro rigore per il Giappone, il terzo nell’incontro. Inaba non sbaglia: 6-5. 1′ Giappone che conquista la prima palla del terzo quarto. Si chiude qui la seconda frazione, siamo all’intervallo lungo: Italia in vantaggio 6-4, tanti alti e ...

LIVE Italia-Giappone 4-2 - Mondiali pallanuoto femminile 2019 in DIRETTA : azzurre in vantaggio nella fortissima pioggia coreana : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6′ Superiorità per il Giappone, Arima la mette dentro dalla distanza: 5-3. 5′ Non sbaglia Roberta Bianconi! 5-2, Italia che prova la fuga. 5′ Gran superiorità giocata dall’Italia: Emmolo cerca Tabani al centro, c’è il rigore. 4′ Trattenuta subacquea di Valeria Palmieri, non convalidata la rete al centroboa azzurro. 3′ Questa volta non sbaglia Tabani ...

LIVE Italia-Giappone - Mondiali pallanuoto femminile 2019 in DIRETTA : Setterosa - serve la seconda vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della sfida – Programma del match Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Giappone, valida per la seconda giornata della prima fase dei Mondiali di pallanuoto femminile in quel di Gwangju: alla Nambu University Grounds in terra sudcoreana scende in acqua il Setterosa che, alle 10.50 ore italiane, se la vedrà con le nipponiche in un ...

Oggi l’Eclissi - la Luna diventerà rossa : a che ora e dove vedere lo spettacolo in Italia - orari e diretta streaming LIVE : Una meravigliosa eclissi di Luna sarà visibile dall’Italia Oggi 16 Luglio 2019. La Luna piena sorgerà già nel cono di penombra della Terra e inizierà a entrare nel cono d’ombra alle 22 circa. La parte oscurata sarà tra il 55 e il 70% e interesserà il satellite a partire dalle 20:42. Il massimo dell’Eclissi verrà osservato alle 23:30. Si ricordi che l’eclissi sarà parziale e di conseguenza non tutto il lato visibile della Luna sarà ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : l’Italia punta in alto con la squadra ed il duo libero : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma delle gare di domani Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata dei Mondiali di Nuoto sincronizzato a Gwangju. Al Yeomju Gymnasium previsto ancora grande spettacolo, grazie ai preliminari del duo libero e della finale della routine tecnica della prova a squadre. Alle ore 04.00 italiane vedremo all’opera Linda Cerruti e Costanza Ferro, in cerca di ...

Istruzione - i dati Istat : “Meno diplomati e laureati in Italia rispetto all’Ue. Le donne hanno LIVElli più alti rispetto agli uomini” : In Italia i livelli di Istruzione sono in aumento, ma restano ancora sotto la media europea: siamo indietro sia per numero di diplomati che per quello di laureati. Per questi ultimi cresce la possibilità di trovare un posto di lavoro. Vale ancora di più per le donne che sono in vantaggio, rispetto agli uomini, nei livelli di Istruzione. Eppure i loro tassi di occupazione restano inferiori. Nonostante il miglioramento degli ultimi anni, la quota ...

L’Inter sfida il Manchester Utd : gara LIVE su Sportitalia : La nuova Inter di Antonio Conte è partita al meglio con il Lugano dove si è distinto in modo particolare uno dei nuovi acquisti, Stefano Sensi, ma è ora attesa da una serie di avversari più impegnativi che dovranno essere affrontati con la dovuta concentrazione. L’esordio dei nerazzurri nella International Champions Cup è previsto contro […] L'articolo L’Inter sfida il Manchester Utd: gara live su Sportitalia è stato realizzato ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : via alla finale dei 10m sincro uomini. Cina favorita - Italia assente : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.51: Ordinario ritornato carpiato per l’Australia: 49.20 per loro e balzano al comando 13.50: Uno e mezzo avanti carpiato per l’Ucraina: 48.20 per la coppia dell’Est 13.49: Armenia che con l’uno e mezzo avanti carpiato realizza 46.20 13.45: Salterà per primo la coppia armena con l’uno e mezzo avanti carpiato 13.42: Russia, Gran Bretagna e Cina dunque le coppie ...

LIVE Italia-Brasile pallanuoto 10-4 - Mondiali 2019 in DIRETTA : Settebello che dilaga : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina qui anche il terzo quarto, da segnalare un’Italia mostruosa anche in difesa: azzurri che non subiscono reti da più di 10′. 8′ ECCEZIONALE LUONGO! MVP di oggi: pennellata all’angolino, poker per lui, 12-4 per gli azzurri. 7′ Ci prova solo dalla distanza il Brasile, Del Lungo non ha problemi. 6′ Controfuga tricolore: Di Somma per Luongo ed ennesima ...

LIVE Italia-Brasile pallanuoto 7-4 - Mondiali 2019 in DIRETTA : Settebello che controlla a metà gara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4′ Spettacolare palla al centro per Di Fulvio che davanti a Soro non può sbagliare. 10-4 per il Settebello. 3′ Ancora espulsione, ancora rete per l’Italia: Vincenzo Renzuto Iodice beffa con una bomba dal perimetro Soro. 9-4, Italia che dilaga. 1′ Subito la rete tricolore: 8-4, Velotto non può sbagliare dal centro con l’uomo in più. 1′ Si riparte con il ...

LIVE Italia-Brasile pallanuoto 5-3 - Mondiali 2019 in DIRETTA : bene il Settebello - espulsione definitiva per Echenique : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1′ Inizia la seconda frazione, Aicardi spreca la superiorità. Allo scadere ci prova Aicardi con la beduina, palla che viene parata da Soro. Finisce qui il primo quarto: Italia in vantaggio per 5-3, ma da segnalare l’espulsione per Echenique che è valsa un’inferiorità numerica di 4′ per gli azzurri. 8′ Ancora Guimaraes: difesa azzurra che non copre bene, ...

LIVE Italia-Brasile pallanuoto 0-0 - Mondiali 2019 in DIRETTA : debutto da non sottovalutare per il Settebello : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.55 Appena terminata la sfida tra Ungheria e Nuova Zelanda, ora toccherà all’Italia. 11.50 Serve un gran debutto agli azzurri per puntare ovviamente verso la prima piazza del girone, fondamentale in chiave quarti di finale. 11.49 Nel frattempo è in corso la sfida tra Ungheria e Nuova Zelanda, al termine del match entreranno in acqua Italia e Brasile. 11.48 Due precedenti nel 2016, ...