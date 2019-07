I creatori di Devotion affermano di non avere l' intenzione di tornare su Steam nel breve

eurogamer

(Di lunedì 15 luglio 2019)è un horror pubblicato lo scorso febbraio su PC, il gioco ha ricevuto molti consensi confermandosi come uno dei giochi più seguiti su Twitch. Tuttavia a causa di un incidente è stato poi rimosso in via definitiva da.Se non siete a conoscenza di questo incidente, dovete sapere che all'interno del gioco è stato trovato un manifesto in cui compare il nome del Presidente cinese Xi Jinping associato alle parole Winnie the Pooh e deficiente, questo è un chiaro riferimento ad una vicenda precedente in cui il governo del paese censurò l'ultimo film del simpatico orsetto in quanto troppo simile al Presidente. In seguito il gioco ha ricevuto molte recensioni negative e in generale ha sollevato un gran polverone, e il fatto che il gioco sia stato creato da uno studio di Taiwan (che fa parte della Cina ma ha un suo governo) ha complicato ancora di più il tutto. Leggi altro...

