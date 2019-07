Criminalità | Meloni | ‘complimenti a forza ordine per sequestro armi’

calcioweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2019) Roma, 15 lug. (AdnKronos) – ‘Complimenti alle Forze dell’per l’operazione antiterrorismo nel Nord Italia che ha portato alla scoperta e aldi un arsenale di armi, tra cui anche un missile aria-aria che sarebbe potuto essere usato a fini terroristici. Fratelli d’Italia, come sempre, è dalla parte dello Stato e della legge contro qualsiasi forma eversiva”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia.L'articolo, ‘complimenti aperarmi’ CalcioWeb.

