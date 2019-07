Cristina Parodi esclusa dalla Rai | Vado a fare yoga

Cristina Parodi fuori dalla Rai : «Non sono riuscita a parlare con nessuno. Farò altro serenamente» : Cristina Parodi Tra i ‘trombati’ dalla Rai per la stagione tv 2019/2020 figura anche Cristina Parodi. Orfana de La Prima Volta, sostituito da A ruota libera di Francesca Fialdini, in uscita da La Vita in Diretta, la giornalista piemontese al momento è rimasta a mani vuote. La Parodi allora ha deciso di rompere il silenzio sulla sua esclusione dai prossimi palinsesti e sulla mancata conferma del programma domenicale da lei condotto: “Me lo ...

Palinsesti Rai - parlano gli esclusi. Cristina Parodi : “Non sono riuscita a parlare con nessuno”. Federico Quaranta : “Non conosco Beppe Convertini” : C’è chi entra e c’è chi esce, accade ogni anno inevitabilmente con dubbi e polemiche. I nuovi Palinsesti Rai, presentati alla stampa lo scorso 9 luglio, non fanno certo eccezione. Ne sa qualcosa Antonella Clerici che, a sorpresa, non avrà programmi nella prossima stagione. Sarà pagata per non lavorare con il rischio di un intervento della Corte dei Conti e con l’annuncio della De Santis di un nuovo progetto di cui al momento, ...

Giorgio Gori di nuovo sindaco! Cristina Parodi esulta su Instagram : Cristina Parodi è la prima a festeggiare la rielezione di Giorgio Gori a sindaco di Bergamo. La presentatrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae esultante mentre indossa una t-shirt dalla scritta inequivocabile: “Sempre con Giorgio!”. E così commenta: “Ha vinto !!!! Gioia immensa . Nessuno se lo merita più di lui #GiorgioGorisindaco #semprepiùbergamo”.-- In pochi minuti il post diventa virale e ottiene migliaia di ...

Cristina Parodi bikini hot a 54 anni : primo topless della stagione a Formentera : Lontana dalla tv Cristina Parodi, conduttrice di “La prima volta” su Rai 1, si gode il sole di Formentera e sfoggia il primo topless della stagione. La giornalista infatti, come ogni anno, è partita per l’isola delle Baleari dove trascorre gran parte delle vacanze estive assieme alla famiglia. Cristina, sorpresa dai paparazzi di “Nuovo”, è arrivata in spiaggia e poi si è spogliata, per rimanere a prendere la tintarella solamente col ...