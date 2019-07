Nissan - La Juke debutterà il 3 settembre

Nissan - Avvistata su strada la nuova Juke : La Nissan sta nascondendo agli occhi indiscreti la seconda generazione della Juke e per questo le foto spia della vettura sono un evento raro. La crossover, a suo tempo rivoluzionaria nello stile e nel posizionamento di mercato, sarà chiamata al difficile compito di ripetere il successo ottenuto fino a oggi. Il debutto potrebbe avvenire tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, ma l'uscita in concessionaria è prevista per la primavera ...