M5s | dopo Roma si apre caso Torino Di Maio blinda anche Appendino

La Lega scontenta dopo il vertice sulle autonomie : "M5s condanna il Sud all'arretratezza" : “I Cinque Stelle condannano il Sud all’arretratezza”. Il vertice sulle autonomie è stato sospeso per consentire ai ministri di partecipare al voto in Senato sul taglio dei parlamentari, ma la Lega non sembra affatto contento del confronto avuto sul tema con gli alleati di governo. Il Carroccio sottolinea di apprezzare gli sforzi di Giuseppe Conte in materia, ma sottolinea che l’unico modo per aiutare ...

Lega-M5s - due seggi in più dopo il riconteggio di migliaia di schede : Corti prende il posto di Patriarca : Il riconteggio di migliaia di schede ha generato qualche trasformazione in Parlamento. Edoardo Patriarca del Pd è stato infatti messo alla porta del Senato per volontà dei suoi stessi compagni di partito. Proprio ieri, giovedì 27 giugno, la Giunta per le elezioni presieduta da Maurizio Gasparri ha a

Sondaggi elettorali - la Lega continua a crescere dopo le europee : Pd in ripresa - in calo il M5s : A un mese di distanza dalle elezioni europee che hanno sancito il record di consensi per la Lega, un Sondaggio realizzato da Tecnè evidenzia la continua crescita del partito di Matteo Salvini, che guadagna ancora e raggiunge il 35,5% nelle intenzioni di voto. Insegue il Pd, in leggero aumento, mentre il Movimento 5 Stelle non riesce a risalire la china.continua a leggere

M5s - Lombardi : “Roma? Dopo tre anni di giunta Raggi sono costernata. Sindaca faccia una pubblica operazione verità” : “Roma? Indipendentemente dall’assalto mediatico del Messaggero, Dopo tre anni di giunta Raggi, io vivo in uno stato personale di costernazione per la mia città. A questo punto, bisogna fare un’operazione verità“. sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dal capogruppo M5s alla Regione Lazio, Roberta Lombardi, sullo stato in cui versa la Capitale. ...

RAI E POLITICA/ Gli "slogan" che riuniscono Lega e M5s dopo il voto su Foa : M5s ha votato con il Pd contro il doppio incarico di Foa. Sulla Rai i 5 Stelle e la Lega parlano comunque un linguaggio simile fatto di slogan

Come stanno davvero le cose tra Lega e M5s dopo il vertice notturno : Un vertice a tinte forti. Non tranquillo. Polemico. Più di rottura che di unione. Quasi da resa dei conti e da ultimatum a Conte. E con quest'ultimo sulle barricate. A rivendicare la propria agenda. Ma con la scelta finale di “andare avanti”. C'è un po' tutto questo sui giornali in edicola oggi. Ma partiamo dai titoli: “Asse tra Salvini e Di Maio” sintetizza il Corriere della Sera, dove è Salvini a dettare le condizioni e al quale non interessa ...

Dl Crescita - dopo mediazione Lega-M5s arriva emendamento per salva Roma e salva comuni : arriva la mediazione sul debito di Roma, una norma che ha fatto discutere nei mesi scorsi gli alleati di governo. I relatori al decreto Crescita hanno presentato in commissione un nuovo pacchetto di 16 emendamenti che contiene anche una proposta per passare allo Stato parte del debito storico della Capitale (1,4 miliardi, come previsto in origine) e per venire incontro agli comuni in dissesto e pre-dissesto. Si prevede quindi l’istituzione di un ...

Risultati comunali 2019 : Livorno torna alla sinistra - Ferrara alla Lega dopo 69 anni - M5s vince a Campobasso : Sono 136 i comuni delle regioni a statuto ordinario dove si è svolto il secondo turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco. «Vittoria straordinaria», commenta il vicepremier Matteo Salvini

Il Centrodestra conquista Ferrara (dopo 69 anni) e Forlì Livorno ritorna a sinistra - trionfo M5s a Campobasso : Il Centrodestra e in particolare la Lega esultano per il successo a Ferrara: la vittoria del salviniano Alan Fabbri segna un passaggio di consegne dopo 69 anni di sindaci di sinistra. Un dato che il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha definito "straordinario"... Segui su affaritaliani.it

Il Centrodestra conquista Ferrara (dopo 69 anni) e Forlì Livorno ritorna a sinistra - trionfo del M5s a Campobasso : Il Centrodestra e in particolare la Lega esultano per il successo a Ferrara: la vittoria del salviniano Alan Fabbri segna un passaggio di consegne dopo 69 anni di sindaci di sinistra. Un dato che il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha definito "straordinario"... Segui su affaritaliani.it

Ballottaggi comunali 2019 : Livorno torna alla sinistra - Ferrara alla Lega dopo 69 anni - M5s vince a Campobasso : Sono 136 i comuni delle regioni a statuto ordinario dove si è svolto il secondo turno di Ballottaggio per l’elezione del sindaco. «Vittoria straordinaria», commenta il vicepremier Matteo Salvini

Ballottaggi comunali 2019 : Livorno torna alla sinistra - Ferrara alla Lega dopo 69 anni - M5s in testa a Campobasso : Sono 136 i comuni delle regioni a statuto ordinario dove si è svolto il secondo turno di Ballottaggio per l’elezione del sindaco. «Vittoria straordinaria», commenta il vicepremier Matteo Salvini

Gianluigi Paragone sparito dai radar M5s dopo la rivolta contro Luigi Di Maio : la mossa di Casaleggio : Appena hanno provato ad alzare la testa contro il loro vicepremier Luigi Di Maio, i grillini GianLuigi Paragone e Alessandro Di Battista hanno subito dovuto riabbassarla. Ci hanno pensato Davide Casaleggio e Beppe Grillo a fargliela abbassare, attraverso la farsa del voto sulla piattaforma Rousseau,

Roberto Fico - dopo la parata del 2 giugno il M5s in rivolta : come si è fatto fuori da solo - chi lo scarica : Al peggio non c' è mai fine. Devono averlo pensato in molti tra i grillini domenica scorsa, dopo aver sentito il presidente della Camera Roberto Fico dedicare la festa della Repubblica «ai migranti e ai rom» con tanto di pugno chiuso sinistro alzato in segno di saluto. Gli animi pentastellati, già p