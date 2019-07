Calciomercato Roma | l’agente di Pau Lopez | “Lo voleva il Barcellona | ha scelto i

Calciomercato Roma - Gerson ai saluti : accordo con il Flamengo : Rientrato dal prestito alla Fiorentina, Gerson saluta la Roma e torna in patria: accordo raggiunto dai giallorossi per la cessione al Flamengo.“powered by Goal”Un’avventura italiana fatta con poche gioie e tante delusioni: Gerson lascia la Serie A e saluta la Roma, il suo futuro è in patria, dove vestirà la maglia del Flamengo. L’accordo tra le due società è arrivato nelle ultime ore.Secondo quanto riferito da ‘Sky ...

La Roma vuole sostituire El Shaarawy: in cima alla lista c'è Leon Bailey, ala sinistra del Bayer Leverkusen. Schick può entrare nell'affare. La partenza di Stephan El Shaarawy verso la Cina lascia alla Roma un vuoto da colmare in attacco. La dirigenza sembra avere però già individuato il sostituto: Leon Bailey.Secondo quanto riporta 'Repubblica', i giallorossi avrebbero deciso di puntare forte sul ...

La Roma pensa ai colpi in difesa: quasi fatta per Mancini, si lavora per Alderweireld. possono arrivare entrambi. Idee argentine: Almendra e Vargas. L'estate è movimentata in casa Roma: dopo aver sistemato le questioni di bilancio, il nuovo direttore sportivo Gianluca Petrachi punta a sistemare la difesa, che ha perso Manolas, per dare al nuovo numero 1 Paul Lopez più copertura e sicurezza.Secondo 'Sky ...

Calciomercato Serie A 11 luglio : duello tra Milan e Roma per Veretout : Calciomercato sempre più intenso in Serie A con il passare dei giorni. Anche oggi giovedì 11 luglio sono tanti i rumors e le trattative che si susseguono con il passare delle ore. Tutte le big sono impegnate a cercare rinforzi per farsi trovare pronte in vista del campionato. Facciamo allora il punto della situazione sulle ultime notizie di mercato. Veretout, due squadre in corsa È il centrocampista Veretout l'uomo del momento in chiave ...

Si chiude dopo dodici mesi l'avventura di Marcano alla Roma. Il difensore torna al Porto, operazione da 3 milioni di euro. La notizia era nell'aria da qualche giorno, adesso c'è anche l'ufficialità: Ivan Marcano lascia la Roma per far ritorno al Porto.A confermarlo è stato il club giallorosso attraverso un comunicato apparso sul proprio sito.Marcano ceduto a titolo definitivo al Porto.In bocca al lupo Ivan!➡️ ...

Da Siviglia arriva la richiesta di Monchi per Alessandro Florenzi, che la Roma potrebbe lasciar partire per non meno di 30 milioni di euro. Un mercato movimentato sia sul fronte entrate che su quello uscite: la Roma studia le mosse per fare cassa e rinnovare la rosa dopo l'arrivo in panchina di Fonseca. Da Siviglia arriva l'interesse nei confronti di Alessandro Florenzi, che i giallorossi potrebbero lasciar partire ...

La Roma ha individuato in Alderweireld l'elemento giusto per rafforzare la difesa. Per il centrocampo sembra intanto avvicinarsi Veretout. La Roma è sin qui certamente stata una delle società italiane che più si è mossa in sede di Calciomercato. Se in uscita hanno salutato la capitale i vari Manolas, Luca Pellegrini ed El Shaarawy, in entrata sono arrivati Spinazzola, Diawara e Pau Lopez e a quanto pare non è ancora finita qui.Il ...

Calciomercato giovedì 11 luglio : De Ligt-Juve entro domenica. Roma-Higuain - si può! : Calciomercato 11 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi giovedì 11 luglio. JUVENTUS– Si intensifica la trattativa tra la Juventus e l’Ajax per il passaggio di De Ligt in bianconero. Il difensore olandese potrebbe vestire la maglia della Juve già nel corso dell’imminente week end. INTER– Stretta finale per Barella. Il centrocampista del Cagliari sarebbe […] L'articolo Calciomercato giovedì 11 luglio: De Ligt-Juve ...

Gonzalo Higuain non sembra voler accettare altre destinazioni al di fuori della Juventus, che resta però inamovibile nel volerlo cedere. Se da una parte il colpo De Ligt sembra sempre più vicino, dall'altra la Juventus deve risolvere la spinosa situazione di Gonzalo Higuain , acclamato ieri dalla tifoseria ma destinato alla cessione, con la Roma che attende sviluppi.Come riferito da 'Tuttosport', ...

Calciomercato Roma - da Alderweireld a Higuain : tutti i nomi caldi per i giallorossi : Calciomercato Roma – La Roma si attiva sul mercato per regalare a Fonseca i giusti rinforzi. Il primo tassello da inserire è il difensore centrale da affiancare a Fazio. Perso Manolas, i nomi sono quelli di Toby Alderweireld del Tottenham e Gianluca Mancini dell’Atalanta. Il centrale belga ha una clausola da 30 milioni che, però, scadrà il 25 luglio. A quel punto la Roma proverà a prenderlo alla metà, visto il contratto in ...

Calciomercato - le bombe della notte : il Milan su Upamecano - il Fenerbahce mette nel mirino Khedira e la Roma su Alderweireld : Altra giornata movimentata per quanto riguarda il Calciomercato, sono ore caldissime, ecco tutte le ultime trattative. Il Cagliari continua la ricerca al sostituto del centrocampista Barella, arrivano conferme sull’interesse per il calciatore del Napoli Rog. Secondo quanto riportato Gianluca Di Marzio durante lo speciale Calciomercato il Sassuolo ha messo nel mirino Toprak del Borussia Dortmund, calciatore di grande esperienza. Si ...

Pau Lopez è il nuovo portiere della Roma, che ha versato 23,5 milioni di euro nelle casse del Real Betis: contratto fino al 30 giugno 2024. La notizia era nell'aria ormai da tempo, ma ora è arrivato il comunicato ufficiale del club: Pau Lopez è il nuovo portiere della Roma di Fonseca. Il portiere spagnolo approda in Serie A, nelle casse del Real Betis vanno 23,5 milioni di euro.Questo il comunicato apparso sul sito ...

