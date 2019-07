Torino | blitz della polizia contro l’estrema destra | perquisizioni a militanti di Forza

Torino - nuovo blitz della Digos contro ambienti legati all’estrema destra : È scattato all'alba un nuovo blitz della Digos di Torino contro vari gruppi legati all'estrema destra. L'operazione segue le perquisizioni effettuate lo scorso 20 giugno che avevano portato al sequestro di vari materiali, fra cui manganelli e un busto di Benito Mussolini, e alla denuncia del segretario del gruppo torinese per apologia del fascismo.Continua a leggere

Torino - blitz nei centri sociali : 17 misure cautelari per violenze G7 di Venaria : blitz della polizia negli ambienti dell’autonomia e dei centri sociali: una serie di misure cautelari è in corso di esecuzione nell’ambito di un’inchiesta su incidenti avvenuti nel settembre del 2017 in occasione del vertice del G7 alla Reggia di Venaria. L’operazione è coordinata dalle autorità giudiziaria piemontese ed è svolta in collaborazione con le Digos delle questure di Roma, Firenze, Modena, Bari e Venezia. I provvedimenti riguardano i ...

Spranghe - scudi e mazze con croci celtiche! blitz contro Forza Nuova a Torino : Una perquisizione della Digos di Torino ha permesso di trovare manganelli, mazze da baseball, scudi e Spranghe con sopra i simboli della Repubblica Sociale Italiana, croci celtiche, svastiche. Simboli inneggianti al fascismo, busti di Benito Mussolini, ma anche libri celebrativi della dittatura e nostalgici verso il ventennio e il nazismo. Ma anche oggetti ben più "pratici" come manganelli, mazze da baseball, scudi e Spranghe con sopra i simboli ...

Un blitz degli anarchici ha interrotto la messa dell' arcivescovo al Duomo di Torino : Un gruppo di circa trenta anarchici ha interrotto la messa celebrata in Duomo a Torimo dall'arcivescovo Cesare Nosiglia, intonando cori di solidarietà nei confronti di Silvia e Anna, due militanti arrestate lo scorso febbraio a seguito dello sgombero dell'Asilo di via Alessandria. Le due donne, da quanto si apprende, stanno portando avanti uno sciopero della fame. Gli anarchici si sono quindi diretti verso il Mercato generale di Porta ...