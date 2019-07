Salvini | Ogni giorno un sottosegretario M5s si alza e la spara Lavorassero

Nave Alex - Salvini : “Ogni tanto mi sento solo - chiederò ai ministri della Difesa e dell’Economia di aiutarmi” : Discuteremo della presenza di navi militari italiane nel Mediterraneo: domando ai vertici delle forze armate se la Difesa dei confini italiani è un dovere o è un di più”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini in una diretta Facebook, commetando la vicenda della Nave Alex della ong Mediterranea. “Ogni tanto mi sento un po’ solo” ha aggiunto il vice premier che ha chiesto l’intervento del ministro ...

Salvini a Trieste : "Pronti a difendere i confini con ogni mezzo" : Mentre gli sbarchi a Lampedusa continuano, e anche Alessandro Di Battista si schiera apertamente con la politica "porti chiusi" del governo, il ministro dell’Interno Matteo Salvini rilancia la battaglia sulla difesa dei confini terrestri, per chiudere la cosiddetta "rotta balcanica" dei migranti."Ora al lavoro a Trieste con il governatore Fedriga. Obiettivo: più uomini e più mezzi per sigillare il confine con la Slovenia e fermare ...

Sea Watch - Fratoianni vs Salvini : “Si vergogni”. E alla Lega : “Rosicate”. Dal ministro baci ironici : bagarre alla Camera : Scontro in Aula durante il question timetra il deputato di Sinistra italiana-LeU, Nicola Fratoianni, e il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sul caso Sea Watch. “Ieri l’ho visto livido in volto”, ha iniziato in modo provocatorio il deputato, chiedendo sia perché, nonostante la Libia non sia considerata un porto sicuro, non avesse autorizzato lo sbarco, sia chi avesse “ordinato alla motovedetta di frapporsi la ...

La Sea-Watch in acque italianeSalvini : "Ogni mezzo per bloccarli" : La nave Sea Watch 3, con a bordo 42 migranti, sta entrando in acque territoriali italiane "in stato di necessità". Lo comunica la stessa l'Ong tedesca. Ira di Salvini: "Useremo ogni mezzo lecito e demcoratico per bloccare tutto questo, l'Italia... Segui su affaritaliani.it

Salvini : “Evitare la procedura Ue - ma non a ogni costo”. Conte : “Non abbiamo il cappello in mano” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte «è li a trattare su un binario tracciato dal Parlamento», ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini per il quale «evitare la procedura d’infrazione è l’obiettivo, spero, di tutti, ma non a ogni costo». Infatti, ha aggiunto al festival del Lavoro, «se uno proponesse un cambio merce, questo sarebbe un...

Governo - Salvini : “Evitare la procedura - ma non a ogni costo”. Di Maio : “Non si tagliano le tasse facendo interviste” : Abbassare le tasse “è un dovere di chiunque sia al Governo al paese” ed “evidentemente evitare l’infrazione è obiettivo di tutti ma non a ogni costo“. Mentre il premier Giuseppe Conte è impegnato nella “complessa e difficile” trattativa con Bruxelles – così l’ha definito lui stesso – per scongiurare l’apertura di una procedura per debito eccessivo, da Milano il suo vice leghista ...

Maturità - Salvini contro Tomaso Montanari : “Chieda scusa all’Italia e lasci ogni incarico pubblico” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, va allo scontro con Tomaso Montanari, storico dell'arte e autore del libro di cui un brano è stato scelto per la Maturità: "Quando arriva a infangare due grandi come Fallaci e Zeffirelli, siamo al delirio. Che lasci ogni incarico pubblico e chieda scusa all'Italia”.

Matteo Salvini : "Montanari? Chieda scusa per gli attacchi a Fallaci e Zeffirelli e lasci ogni incarico" : “Montanari? Finché questo triste snob di sinistra insulta me, amen. Ma quando arriva a infangare due grandi come Fallaci e Zeffirelli, siamo al delirio. Che lasci ogni incarico pubblico e Chieda scusa all’Italia”. Lo dichiara il vicepremier e ministro dell’interno Matteo Salvini su Tomaso Montanari, storico dell’arte e saggista fiorentino. Un suo testo è stato selezionato per la prova scritta ...

Maturità - Salvini : "Montanari? Lasci ogni incarico e chieda scusa" : Angelo Scarano Il vicepremier attacca Tomaso Montanari dopo le parole del critico su Zeffirelli e Oriana Fallaci All'esame di Maturità del 2019 spunta tra le tracce una basata su un saggio di Tomaso Montanari, "Istruzioni per l'uso del futuro". Si tratta di un testo che parla del patrimonio culturale italiano. I maturandi nella tracci di fatto devono argomentare il rapporto che c'è tra il nostro patrimonio artistico-culturale con i ...

Giuseppe Conte a Fanpage.it : “Clima di fiducia con Salvini e Di Maio - ora ricognizione su contratto” : Intervistato da Fanpage.it, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte assicura che il rapporto con i suoi vice, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, è tornato buono: "Abbiamo recuperato il clima di fiducia tra noi". Conte parla dei rapporti con l'Ue, soprattutto sui temi economici, della questione migranti, della Libia e dello scandalo che ha travolto la magistratura italiana.Continua a leggere

Natalia Aspesi : “Sono una vecchia strega che fantastica ogni genere di crudeltà contro Salvini e Di Maio” : “Se vincono i 5 Stelle mi sparo“. Così aveva detto la giornalista Natalia Aspesi due anni fa, quando stava appena iniziando la campagna elettorale per le elezioni politiche. Il Movimento ha poi davvero vinto ma lei, fortunatamente, non è stata di parola. Così ora, in un’intervista all’Huffington Post, la storica firma di Repubblica è tornata sull’argomento spiegando come ha cambiato idea in questi anni: “Anziché ...

Salvini : faccio ministro che reprime violenza - puniamo ogni forma di prepotenza : Roma – “Combattiamo contro ogni genere di violenza, politica, non politica, calcistica, squadristica, comunista, fascista… faccio il ministro che reprime la violenza. Ho letto che anche su questo episodio c’e’ qualcuno che tristemente dice e’ stata colpa di Salvini per fortuna che ero in aereo cosi’ ho evitato di innervosirmi”. Lo dice il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a ...

Luigi Di Maio bastona Salvini e Grillo : "Niente ritorni all'origine e non si deve andare avanti a ogni costo" : "No alla flat tax in cambio dell'aumento dell'Iva", spiega Luigi Di Maio, e "niente ritorni alle origini". In un colpo solo, il leader del Movimento 5 Stelle stoppa sia Matteo Salvini sia Beppe Grillo. Leggi anche: "Salvini, ferma questa roba". Feltri, appello contro Di Maio e i fannulloni M5s In u

Ferruccio De Bortoli spezza i sogni di Salvini e Di Maio : "Non c'è riuscito Reagan - figuriamoci loro" : "Velleitario e masochista, che fa rima con sovranista". Ferruccio De Bortoli, senza mai citarli, fa a pezzi Matteo Salvini, Luigi Di Maio e gli economisti gialloverdi che premono per una prossima manovra in deficit, in aperto contrasto con le direttive dell'Unione europea che già mettono a forte ris