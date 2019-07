Nuoto | Universiadi 2019 | Silvia Scalia | un lampo d’ORO nei 50 dorso a Napoli

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : pioggia d’oro per l’Italia : trionfo Di Marziantonio nello skeet - fioretto e sciabola a squadre e Scalia nel Nuoto! L’Italia scala il medagliere! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 19.10 NUOTO – OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ScaliaAAAAA!!! L’azzurra vince i 50 dorso donne con il crono di 27″92!!! Argento per la statunitense Haan bronzo per l’australiana McDonnell 19.06 ATLETICA – La messicana Moran Errejon vince la prima semifinale dei 400 ostacoli donne in 51″77 e si qualifica alla finale assieme ...

UNIVERSIADI 2019 NAPOLI/ Risultati live 9 luglio : azzurri ok per Nuoto e scherma : UNIVERSIADI 2019 NAPOLI: Risultati live di oggi martedi 9 luglio. Il programma delle gare, le finali e gli azzurri che saranno oggi protagonisti.

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 9 luglio. Azzurri in semifinale nel fioretto a squadre. 4×200 stile uomini in finale nel Nuoto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 11.20 SCHERMA – Gli Azzurri accedono alle semifinali del torneo di fioretto maschile a squadre, battendo 45-28 la Cina nei quarti. Attesa per conoscere chi tra Russia e Belgio affronterà l’Italia per conquistare il posto in finale 11.06 nuoto – Queste le nazionali qualificate per la finale della 4×200 stile: Usa, Francia, italia, Corea del ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 9 luglio. Nuoto - scherma e tiro a volo osservati speciali in casa Italia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi Il programma di oggi – Gli Italiani in gara oggi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Universiadi 2019, oggi martedì 9 luglio va in scena la sesta giornata di gare a Napoli e in tutta la Campania. Programma ricchissimo con tante gare in programma e una sfilza di medaglie in palio, l’Italia vuole essere protagonista e punta a salire sul ...

PallaNuoto femminile - Universiadi 2019 : Italia-Russia 9-8. Azzurre a punteggio pieno - quarti mercoledì contro il Giappone : Ultima giornata della fase a gironi per il torneo di Pallanuoto femminile alle Universiadi estive 2019: oggi l’Italia vince con la Russia, battuta per 9-8, chiude in testa il Girone B e mercoledì nei quarti di finale affronterà il Giappone, che conclude al terzo posto il Girone A. TABELLINO Italia-Russia 9-8 Italia: Sparano, Ioannou 1, Gottardo, Cuzzupè 1, Ranalli 1, Millo, Borg, Di Claudio 1, Repetto, Storai 1, Centanni 3, Cocchiere 1, ...

PallaNuoto - Universiadi 2019 : Italia-Croazia 14-13. Azzurri nei quarti mercoledì contro la Francia : Chiusura della prima fase a punteggio pieno per l’Italia della Pallanuoto alle Universiadi: vittima odierna degli Azzurri è la Croazia, che cede 14-13 nel match che conferma il primo posto nel Girone B della nostra selezione. Stilati gli accoppiamenti del tabellone ad eliminazione diretta: mercoledì nei quarti sfida contro la Francia. TABELLINO Italia-Croazia 14-13 Italia: Pellegrini, Del Basso 3, Cannella 5, Spione 1, Panerai 1, ...

Italia Croazia PallaNuoto - Universiadi 2019/ Risultato : azzurri super - 14-13! : Diretta Italia Croazia Pallanuoto Universiadi 2019, orario e Risultato della sfida sempre affascinante con i croati. Si gioca a Caserta, oggi 8 luglio,.

Italia Russia PallaNuoto - Universiadi 2019/ Risultato : le azzurre vincono 9-8! : Diretta Italia Russia Pallanuoto Universiadi 2019, orario e Risultato della sfida per il primo posto nel girone. Si gioca a Casoria, oggi 8 luglio,.

Nuoto - Universiadi 2019 : le medaglie di legno di Lamberti e di Vendrame a Napoli. Fangio sesta nei 200 rana : Quinta giornata di gare nella piscina Scandone, sede delle specialità natatorie di questa edizione 2019 delle Universiadi. Un day-5 un po’ amaro per i nostri portacolori visto che le medaglie sono state a un passo ma è mancato quel quid per fare la differenza. Negli 800 stile libero uomini Matteo Lamberti (quarto) per soli 2 centesimi non centra un bronzo che avrebbe meritato. Una gara gagliarda, quella del figlio del grande Giorgio, con ...

ITALIA RUSSIA PALLANuoto - UNIVERSIADI 2019/ Risultato : via alla partita! : Diretta ITALIA RUSSIA PallaNUOTO UNIVERSIADI 2019, orario e Risultato della sfida per il primo posto nel girone. Si gioca a Casoria, oggi 8 luglio,.

ITALIA CROAZIA PALLANuoto - UNIVERSIADI 2019/ Risultato : si scende in acqua! : Diretta ITALIA CROAZIA PALLANUOTO UNIVERSIADI 2019, orario e Risultato della sfida sempre affascinante con i croati. Si gioca a Caserta, oggi 8 luglio,.

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : risultati 8 luglio. Fiorettiste in lotta per l’oro - bronzo dalla spada - attesa per il Nuoto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 16.33 VOLLEY – Canada e Iran vanno al tie-break, i nordamericani hanno vinto il quarto set per 25-17. 16.28 PALLAnuoto – La Francia femminile ha sconfitto la Repubblica Ceca per 16-7. 16.25 SCHERMA – bronzoOOOOOOO! l ragazzi della spada conquistano il terzo posto battendo la Polonia per 45-33. 16.20 Pomeriggio solo con gli sport di squadra alle ...

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : risultati 8 luglio. Fiorettiste in lotta per l’oro - attesa per il Nuoto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 16.01 VOLLEY – L’Ucraina ha sconfitto Hong Kong per 3-0 (25-21; 25-16; 25-21). 15.55 PALLAnuoto – Francia avanti 3-1 contro la Gran Bretagna dopo il primo quarto, Francia femminile invece sul 5-4 contro la Repubblica Ceca. 15.50 nuoto – L’Italia aspetta anche il ricchissimo pomeriggio di nuoto, finali in programma a partire dalle ...

Italia Russia pallaNuoto - Universiadi 2019/ Risultato : big match per il Setterosa : Diretta Italia Russia pallanuoto Universiadi 2019, orario e Risultato della sfida per il primo posto nel girone. Si gioca a Casoria, oggi 8 luglio,.