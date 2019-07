Governo | in arrivo nuovo ministro Politiche Ue Salvini | “Ho proposto il nome a Conte”

fanpage

(Di martedì 9 luglio 2019) Ildell'Interno, Matteo, assicura che la nomina del prossimoper leeuropee è in: lo stesso leader della Lega haal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ildella persona che andrebbe a Bruxelles e che, per il momento, non è stato ufficializzato.

espressonline : La fantasia del governo gialloverde per rivoluzionare la politica economica italiana non ha limiti. Ecco tutte le p… - nabu65 : RT @mgabrielladavid: Sono sempre colpita da come parole chiave nei post determinino 24/24 l’arrivo di trolls a lasciare commenti beceri sot… - Telereggio1 : Tutte idonee e in servizio le 26 reclute arrivate in febbraio per un periodo di prova grazie al Governo Gentiloni.… -