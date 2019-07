Fine vita | non c’è più tempo per una legge Lega di traverso | niente intesa in Parlamento

ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2019) Non c’è piùper legiferare sull’eutanasia. E’ quasi scaduto quello concesso dalla Corte costituzionale nell’ottobre scorso prima di pronunciarsi sul caso di Marco Cappato per aver aiutato a morire l’ex dj Fabo. E la politica ha rinunciato a usare questo, lasciando anche l’ultima possibilità: l’ennesimo rinvio del disegno diche dovrebbe disciplinare ilha spostato la discussione dal 24 giugno al 15 luglio per nuove audizioni e ora non è nemmeno più in calendario a settembre. “Scomparsa dai radar, in totale dissenso rispetto a quanto chiesto dal presidente della Camera Roberto Fico” commenta a ilfattoquotidiano.it Alfredo Bazoli, capogruppo Pd in commissione Giustizia. “E’ impossibile – dice Matteo Mantero, senatore del M5s – rispettare la scadenza del 24 settembre”. Il 24 settembre è proprio la ...

UNHCRItalia : “Più di 50 rifugiati e migranti uccisi negli attacchi in Libia martedì. Più di 80 annegati nel Mediterraneo mercole… - Mov5Stelle : Sacrificare la propria vita per 2,5 euro all’ora. Nessun diritto, solo doveri. Solo vergognoso sfruttamento. Con l… - UNHCRItalia : Oltre 80 persone hanno perso la vita in un naufragio al largo della Tunisia. Nessuno rischia la propria vita in mar… -