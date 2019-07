Lampedusa | sbarcati migranti Alex Malta autorizza Alan Kurdi DIRETTA

Lampedusa - sbarcati migranti della Alex. Veliero sequestrato. DIRETTA : Lampedusa, sbarcati migranti della Alex. Veliero sequestrato. DIRETTA Nella notte a Lampedusa l'imbarcazione è stata posta sotto sequestro e l'equipaggio indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Malta nega l'accesso all'altra nave, Alan Kurdi. Scontro nel governo tra Viminale e ministero della ...

Lampedusa - migranti sbarcati nella notte. Alex sequestrato dalla Guardia di Finanza : Aggiornamento ore 23:50 - La Guardia di Finanza ha sequestrato il veliero Alex e di conseguenza il Viminale ha disposto lo sbarco dei migranti che erano rimasti ancora a bordo, 46, che saranno trasferiti nell'hot spot di Lampedusa.Salvini: "Consegnata acqua ma l’hanno rifiutata"Il veliero Alex della Ong Mediterranea Saving Humans è entrato pochi minuti dopo le 17 nel porto di Lampedusa, scortato da una motovedetta della Gdf e ...

Nave Alex sequestrata - migranti sbarcati a Lampedusa : "Io lasciato solo", dice Salvini. Il ministro della Difesa Trenta: "Ha rifiutato il nostro aiuto, basta attaccare i militari". Il capitano della barca a vela della ong Mediterranea è indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Sono sbarcati poco prima dell'una di domenica notte tutti i migranti che erano sulla barca Alex di Mediterranea Saving Humans, ormeggiata al molo Favaloro di Lampedusa. "Confermiamo: i naufraghi ...

Alex : prima notte all'hotspot per i migranti sbarcati a Lampedusa : prima notte nell'hotspot per i migranti sbarcati ieri da nave Alex di Mediterranea. Hanno toccato terra intorno all'1.30 dopo la notifica del sequestro probatorio d'iniziativa della Guardia di finanza del veliero, al comandante Tommaso Stella, unico indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Le condizioni dei migranti sono discrete. Alcuni, particolarmente provati, ieri sono stati assistiti da personale sanitario giunto con ...

Mediterranea - tredici migranti sbarcati a Lampedusa per motivi di salute Difesa pronta a trasferire gli altri a Malta : Il governo maltese aveva annunciato un'intesa con l'Italia: una nave militare avrebbe portato i 54 naufraghi a Malta e Roma si sarebbe presa in carico 55 migranti oggi fermi a La Valletta. Dalla nave: "No allo stop del governo, siamo italiani in acque italiane".

Altri 20 migranti sono sbarcati stamattina al porto di Lampedusa : Altri 20 migranti sono sbarcati stamattina al porto di Lampedusa, dove nella notte fra venerdì e sabato era stato impedito l’accesso alla nave Sea Watch 3. Secondo Repubblica sono venti persone originarie della Tunisia, arrivati con una piccola imbarcazione a Cala

Sea Watch approda a Lampedusa - sbarcati i migranti : arrestata la comandante Carola Rackete : La comandante della Sea Watch, Carola Rackete, è stata arrestata dalla Guardia di finanza con l'accusa di non aver obbedito agli ordini di una nave militare. La capitana ha deciso di invocare lo stato di necessità ed entrare nel porto di Lampedusa senza permesso: i migranti a bordo dell'imbarcazione sono stati fatti sbarcare all'alba.Continua a leggere