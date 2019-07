Corpo di una neonata di 3 mesi ritrovato nel Tevere | sul posto Polizia e pompieri

Trovato nel Tevere Corpo di una neonata : 17.21 Il corpo senza vita di un neonato, forse addirittura un feto, è stato Trovato nel Tevere, all'altezza del Ponte di Mezzocammino, alla periferia di Roma. Il corpo è stato recuperato dai Vigili del Fuoco. L'allarme è stato dato dal proprietario di un ristorante vicino, che stava pescando. Dalle prime informazioni si tratterebbe di una bimba.

Domatore del circo Orfei ucciso da una tigre : choc durante le prove. Il Corpo dilaniato per trenta minuti : Un Domatore di un circo Orfei, Ettore Weber, di 61 anni, è stato azzannato da una tigre ed è morto poco dopo per le ferite riportate. È successo in serata a Triggiano (Bari)....

Il tribunale vaticano ha ordinato l’apertura di due tombe : dentro potrebbe esserci il Corpo di Emanuela Orlandi : Il caso irrisolto di Emanuela Orlandi torna alla ribalta delle cronache. L’Ufficio del Promotore di Giustizia del tribunale dello Stato della Città del vaticano, infatti, ha disposto con decreto del 27 giugno l’apertura di due tombe del Cimitero Teutonico. “La decisione – ha dichiarato Alessandro Gisotti, direttore della sala stampa vaticana – si inserisce nell’ambito di uno dei fascicoli aperti a seguito di una denuncia della ...

Corporate Social Responsability per una crescita sostenibile : La responsabilità Sociale entra in azienda ed è destinata a rimanerci. E non è solo una questione di generosa apertura del singolo imprenditore, ma una oggettiva necessità fondata sull'attenzione...

Arietta Mata - il Corpo della prostituta uccisa da un anno e mezzo in obitorio. Il paese fa una colletta per la sepoltura : Invisibile prima da viva, finita nella rete della tratta della prostituzione, e poi da morta. Arietta Mata, ungherese, aveva 24 anni quando è stata uccisa, nella notte tra il 20 e il 21 gennaio del 2018, a Castelfranco Emilia: a gettarla sui binari, dopo averla ammazzata per rubarle i soldi che teneva con sé, un uomo di 50 anni che si era presentato come il suo ennesimo cliente. Da quel momento, il corpo della ragazza è rimasto per tutti questi ...

Tentato colpo di Stato in Etiopia : il capo dell’esercito ucciso da una guardia del Corpo : Il capo di Stato maggiore delle forze di sicurezza etiopi, Seare Mekonnen, è morto per le ferite riportate in un attacco che lo ha preso di mira durante un Tentato colpo di Stato. Ad ucciderlo, nella propria abitazione - ha annunciato il premier Abiy Ahmed citato da al Jazeera - è stata la sua guardia del corpo. ...

Mio marito se n’è andato! Ma il figlio trova una scatola piena di vermi... all’interno il Corpo del padre : Un giorno di giugno di due anni fa, il marito di Marcia Eubank l’ha lasciata. La donna sembrava una donna abbandonata. Nessuno ha fatto domande. Poi sei mesi dopo il figlio è entrato nella casa dei genitori in Ohio e per ha trovato quella scatola… Dopo un matrimonio durato circa vent’anni, l'amore tra Howard e Marcia Eubank, dello stato americano dell'Ohio, è finito improvvisamente quando l’uomo ha lasciato la sua casa in silenzio nel cuore ...

Giallo a Imola : trovato il Corpo di una donna nel fiume Santerno : Il cadavere è stato trovato stamattina intorno alle 6 e mezza da un passante che ha subito dato l'allarme a carabinieri, polizia e vigili del fuoco. La donna si sarebbe tolta la vita.

Lapo Elkann innamorato pazzo di una 26enne con un Corpo da favola : Secondo il settimanale Chi – diretto da Alfonso Signorini – la nuova fidanzata di Lapo Elkann sarebbe la modella russa Tanya Frolova. Lo scapolo d’oro è stato sorpreso a Santa Maria Ligure e Portofino con la bella 26enne, ex finalista di Miss Russia 2017, con cui ha trascorso qualche giorno in barca e nella villa dell’amico ex pilota di F1, Eddie Irvine. --Lapo e Tanya, impegnati in un pranzo romantico, sono ufficialmente una coppia. A 42 anni ...

Una delusione d’amore! Donna si cosparge il Corpo di benzina e si dà fuoco : Orrore a Montelupo Fiorentino, comune toscano tra Firenze ed Empoli, dove una Donna di 39 anni residente a Signa prima si è cosparsa il corpo di benzina, poi si è data fuoco nelle vicinanze del campo sportivo in località Turbone. Una scena raccapricciante alla quale hanno assistito, intorno alle 16,30, diversi testimoni che si trovavano nei paraggi e che dopo aver tentato di domare le fiamme hanno immediatamente dato l'allarme al 118 e alle ...

Ambiente : il Gruppo Chiesi diventa una B Corporation certificata : Chiesi, il Gruppo farmaceutico internazionale focalizzato sulla ricerca (Gruppo Chiesi), annuncia oggi di essere una B Corporation certificata. É B Lab a darne comunicazione, un ente no profit a servizio di un movimento globale di persone che usano le loro attività aziendali per avere un impatto positivo sulla società e sul pianeta. B Lab ha valutato le prestazioni sociali e ambientali di tutte le 28 filiali Chiesi, in base al B Impact ...

Lynx Xbox è una nuova linea di prodotti dedicata alla cura del Corpo : Ormai manca davvero poco all'E3 2019 e Microsoft ha deciso di annunciare Lynx Xbox, ovvero una linea di prodotti per la cura del corpo targati (ovviamente) Xbox. Come riporta Gamespot, Lynx Xbox include tutto quello che serve per essere perfetti nella vita reale, ovvero un body spray, un deodorante ed un bagnoschiuma. La descrizione è molto chiara, i prodotti contengono infatti oli essenziali naturali con una fragranza di agrumi verdi tra cui ...

Nel Danubio è stato trovato un Corpo che potrebbe appartenere a una delle persone coinvolte nel naufragio di mercoledì a Budapest : Le autorità ungheresi hanno recuperato un corpo dal fiume Danubio, vicino alla cittadina di Harta, più di 100 chilometri a sud di Budapest: si pensa che possa appartenere a una delle persone coinvolte nel naufragio di un’imbarcazione turistica avvenuto mercoledì

Il Corpo esanime trovato in piazza San Bernardo è di Paolo Tenna : nessuna ipotesi esclusa : Roma – E’ di Paolo Tenna, ad di Film Commission Torino Piemonte e componente del Cda di Istituto Luce-Cinecitta’, il corpo dell’uomo trovato morto questa mattina a Roma in piazza San Bernardo. Tenna, 47 anni, era nella Capitale proprio per partecipare a una riunione del Cda di Cinecitta’ e alloggiava nell’albergo che affaccia sulla piazza. A indagare sulla sua morte sono i Carabinieri. Sul suo corpo non ...