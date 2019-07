Legion | la terza e ultima stagione dal 3 luglio su FOX

dituttounpop

(Di martedì 2 luglio 2019), il mutante David Haller torna con i nuovi episodi della, da mercoledì 3su FOX.Ormai sappiamo da qualche mese che ladisarà l’. Negli Stati Uniti laha debuttato lunedì 24 giugno, e poco più di una settimana dopo arriverà anche in Italia su FOX, a partire dal 3alle 21:00.Otto episodi che si preannunciano ancora più folli e psichedelici degli scorsi anni che ci porteranno fino al termine della serie.Film e Serie Tv asu Sky: Riviera 2,, Venom, The Predator e il finale di Timeless, la trama dellaGli eventi del finale della seconda, hanno rivelato che David Haller (interpretato da Dan Stevens) è il vero cattivo della serie e non l’eroe che salverà il mondo. In questasi capirà se David andrà in cerca di redenzione o, più probabilmente, ...

