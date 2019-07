Concerto Giorgia Genova 2 luglio 2019 | orario | biglietti e info

termometropolitico

(Di lunedì 1 luglio 2019)Mancano poche ore aldi. L’appuntamento con la prima tappa della tournée Pop heart summer nights è fissato per il 2ai Parchi di Nervi, grande isola verde del capoluogo ligure. Un’occasione davvero speciale per i fan che potranno cantare a squarciagola i più grandi successi della cantante romana e inoltre ascolteranno live i brani contenuti nell’album di cover Pop heart. Ma vediamo insieme tutte lermazioni utili suldi: orari,Come già detto in apertura di articolo, ilsi svolgerà il 2ai Parchi di Nervi. Le porte del grande parco si apriranno alle 19.15 mentre lo show inizierà alle ore 21.00. I prezzi deicambiano in base al ...

thelessirozzi : Primo Concerto:Dear Jack Ultimo Concerto:Ligabue Miglior Concerto: Ermal Meta Prossimo Concerto :Laura e Biagio Chi… - ilsalottodiCeci : Pop Heart Summer Night, Giorgia in concerto al Lucca Summer Festival 2019 di Lucca, 18 luglio 2019 - wordsandmore1 : Pop Heart Summer Night, Giorgia in concerto al Lucca Summer Festival 2019 di Lucca, 18 luglio 2019 -