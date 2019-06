Alessandra Amoroso smentisce il ritiro dalla musica | Fake news! Solo riposo

blogo

(Di giovedì 27 giugno 2019) Ma quale! Così si possono riassumere le voci piovute nelle ultime settimane che davanopronta a lasciare il mondo della. La cantante dopo aver festeggiato i suoi primi 10 anni di carriera, dopo aver cantato i suoi grandi successi e i nuovi brani del suo ultimo disco nei concerti, vuole concedersi il meritato.Così allontanando una volta per tutte le notizie circolate, la cantante ha scelto i suoi canali social (Instagram) per dare la smentita ufficiale con un video nella quale compare sua nipote Andrea, figlia della sorella Francesca: "L’unicoche mi concederò saràper lei, per me e per la mia famiglia. Tutto il resto" e riderci sopra: "Qui mi danno per spacciata. Facciamo gli scongiuri!".il: "" 27 ...

RDS_official : ?? Prenotati con noi! ?Incontra @AmorosoOF dal vivo il 03 luglio a Milano! #BoomdabashAmorosoExperienceRDS Partecip… - IlContiAndrea : Alessandra Amoroso: 'Mi dedico alla famiglia, ma non scompaio'. In questi mesi si pensa a singoli a sorpresa con un… - AndreaInterNews : Intendiamoci subito, perché se no si fa casino. In caso di annuncio di #Lazaro, esigo come nuovo coro di San Siro '… -