Stasera in tv RIVIERA | parte la nuova fiction estiva di Canale 5

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Da(26 giugno 2019), come sottolinea un recente comunicato Mediaset, debutta in prima visione in chiaro su, un mix di intrighi, potere e lusso sfrenato (QUI la trama della prima puntata). L’imperdibile serie crime britannica, che vede come protagonista la celebre attrice statunitense Julia Stiles, è stata ideata dal premio Oscar Neil Jordan (“La moglie del soldato”, “Intervista col vampiro”, “Il buio nell’anima”), che è anche sceneggiatore e produttore esecutivo.: Georgina sconvolta dalla morte del marito “” è ambientata nello splendido, intrigante e suggestivo scenario della Costa Azzurra e del sud della Francia. La morte del filantropo miliardario Costantine Clios (Anthony LaPaglia), avvenuta durante un’esplosione sullo yatch di un commerciante d’armi russo, sconvolge e rivoluziona la vita della moglie Georgina Marjorie Clios, una curatrice ...

