Coldiretti | “L’etichetta a semaforo sostiene modelli alimentari sbagliati che mettono in

meteoweb.eu

(Di mercoledì 26 giugno 2019) “Con l’inganno delle etichette asi rischia di sostenere, con la semplificazione,chein pericolo non solo la salute dei cittadini ma anche il sistema produttivo di qualità del Made in Italy“: è quanto afferma il presidente dellaEttore Prandini nel commentare la decisione della multinazionale Nestle’ di utilizzare entro il 2019 l’etichetta nutrizionale a “” nutriscore sui prodotti Nestle’ nei Paesi europei. “Si tratta –Prandini – di una decisione intempestiva e sbagliata che cerca di condizionare il dibattito in corso nell’Unione Europea per individuare un approccio armonizzato dopo il traffic light inglese e il nutriscore francese ma anche quello a livello internazionale dove l’Italia ha recentemente sventato il tentativo di promuovere bollini allarmistici che avrebbero colpito le ...

CampagnaAmicaCM : RT @ChefCirciello: Oggi al mercato contadino di @campagnamica @coldiretti come sempre #scelgopesceitaliano ???? Come scegliere il pesce Ita… - campagnamica : RT @ChefCirciello: Oggi al mercato contadino di @campagnamica @coldiretti come sempre #scelgopesceitaliano ???? Come scegliere il pesce Ita… -