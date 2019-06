Sony potrebbe sostituire G-lens con obbiettivi Carl ZEISS nei prossimi smartphone

Sony Xperia Ace potrebbe arrivare anche in Italia : Sony Xperia Ace, il nuovo smartphone compatto di Sony, potrebbe arrivare anche in versione internazionale: ecco le ultime informazioni emerse online. L'articolo Sony Xperia Ace potrebbe arrivare anche in Italia proviene da TuttoAndroid.

Sony potrebbe lanciare Xperia 1s e Xperia 1v con display LCD e Snapdragon 855 il 9 luglio : Sony sarebbe in procinto di lanciare due nuovi smartphone il prossimo 9 luglio e dovrebbero chiamarsi rispettivamente Xperia 1s e Xperia 1v. L'articolo Sony potrebbe lanciare Xperia 1s e Xperia 1v con display LCD e Snapdragon 855 il 9 luglio proviene da TuttoAndroid.

La collaborazione tra Sony e Microsoft nel cloud potrebbe segnare la fine della console war? - articolo : Le notizie shock nell'industria videoludica non sono certo degli eventi isolati, ma chi avrebbe mai immaginato l'annuncio della collaborazione di Sony niente meno che con Microsoft per la realizzazione della sua prossima generazione di cloud gaming? Le potenzialità qui sono davvero notevoli. Una possibile unione tra diversi titoli console offerti su un'unica piattaforma streaming, che spianerebbe la strada per uno standard in comune nel gaming ...

Ecco come potrebbe essere un Sony Xperia con sei fotocamere sul retro : Nell'ultimo anno il numero di fotocamere montate sugli smartphone in media è aumentato in maniera considerevole e anche Sony ha deciso di seguire questo trend L'articolo Ecco come potrebbe essere un Sony Xperia con sei fotocamere sul retro proviene da TuttoAndroid.

Sony potrebbe essere al lavoro su un guanto per la realtà virtuale : Se siete fan della tecnologia VR, allora sarete felici di sapere che Sony potrebbe essere al lavoro su guanto per la realtà virtuale, almeno stando ad un recente brevetto depositato dalla compagnia.Come riporta Gamesradar, il dispositivo dovrebbe essere in grado di dare all'utente un preciso feddback quando viene impugnato un oggetto, per farvi un esempio pensate alla possibilità di poter "sentire" di stare effettivamente impugnando una spada ...

Tale Sony Tale Nintendo? Anche la grande N potrebbe collaborare con Microsoft in ambito cloud : Nel caso in cui lo streaming dovesse proporsi come un modo di usufruire i videogiochi sempre più importante e fondamenTale per il settore, Microsoft è sicuramente la compagnia che tra i produttori di console può contare sui mezzi più efficaci per seguire questo trend e per contrastare colossi esterni ai videogiochi ma incredibilmente potenti come Google (e Stadia).Sony ha già deciso di stringere una collaborazione con l'azienda di Redmond ...

Sony Xperia 2 potrebbe spostare la fotocamera e avere questo design : Ecco come potrebbe essere Sony Xperia 2, il prossimo top di gamma del produttore nipponico: sono già spuntati render e video a 360 gradi che ne svelerebbero il design e alcune caratteristiche. L'articolo Sony Xperia 2 potrebbe spostare la fotocamera e avere questo design proviene da TuttoAndroid.

Sulle fotocamere di Sony Xperia 1 potrebbe esserci lo zampino di ZEISS : Sony Xperia 1 punta molto sul comparto fotografico, alla realizzazione del quale potrebbe aver collaborato un partner di altissimo livello come ZEISS. L'articolo Sulle fotocamere di Sony Xperia 1 potrebbe esserci lo zampino di ZEISS proviene da TuttoAndroid.

Lo streaming una minaccia per Sony e PlayStation? "Potrebbe essere ma dobbiamo trasformarla in un'opportunità" : I giochi scaricati hanno rapidamente dominato PlayStation Now, dimostrando di avere il doppio del successo dei titoli in streaming sul servizio on-demand di Sony, riporta Gamesindustry.biz.PlayStation Now è stato lanciato come servizio streaming nel 2014 e Sony ha aggiunto l'opzione per scaricare i giochi dal suo catalogo solo nel settembre 2018. Come ha spiegato il chief financial officer di Sony Hiroki Totoki in una conference call la scorsa ...