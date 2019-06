BITTER SWEET | anticipazioni puntata di mercoledì 26 giugno 2019

Anticipazioni BITTER SWEET - Trama Puntate dal 1 al 5 Luglio 2019 : Il Primo Bacio Tra Ferit e Nazli! : Anticipazioni Bitter Sweet, Trama Puntate dal 1 al 5 Luglio 2019: Demet vuole rivelare a Ferit chi le ha consegnato i documenti che l’hanno avvantaggiata nel processo di adozione. Questo per mettere Nazli in cattiva luce. Bulut viene assegnato ai coniugi Onder ma lui non vuole e scappa di casa! Anche in questa settimana le trame di “Bitter Sweet”, la serie turca in onda tutti i giorni su Canale 5, sono mosse dall’invidia, dalla gelosia e dalla ...

BITTER SWEET Anticipazioni 26 giugno 2019 : Il compleanno di Bulut : Nazli cerca di passare più tempo possibile con Bulut, che sente la mancanza di Ferit. La ragazza è certa che il compleanno del bambino risolverà tutto.

BITTER SWEET - anticipazioni e trame puntate dall’1 al 5 luglio 2019 : anticipazioni settimanali BITTER SWEET – Ingredienti d’amore, trame puntate da lunedì 1 a venerdì 5 luglio 2019: La macchina che ha causato la morte di Demir e Zeynep è stata manomessa e Hakan ordina a Resul di cancellare le prove. Intanto le ragazze, dopo essere state in piscina con Bulut, si preparano per il concerto di Alya. Il concerto di Alya sta per cominciare, ma Ferit è influenzato, ha la febbre alta e necessita di essere ...

