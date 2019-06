Tutti i canali Sky si vedono dopo l’incendio alla sede di Roma? Nota ufficiale al 24

optimaitalia

(Di lunedì 24 giugno 2019)Sky sil'incendio avvenuto nelladidella piattaforma satellitare avvenuto lo scorso 13 giugno? Le anomalie che hanno interessato anche l'area fai da te sono tutte rientrate? Per queste due domande ci sono due risposte: la prima naturalmentee la seconda ricavata dalle testimonianza di clienti che ancora giungononostre redazione. Partiamo dall'ultimadell'azienda che non lascia dubbi. Secondo quanto riportato oggi 24 giugno in un comunicatoche campeggia sul sito della piattaforma, oramaiSky siregolarmente e ovunque in Italia. Sarebbero dunque risolte le anomalie che hanno reso non più disponibili ad esempio le trasmissioni suiHD e +1. Sempre nellaperò si legge: nonostante iSky ora si vedano, ecco che alcuni servizi accessori continuano ad ...

