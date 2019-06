Pavia | “Siete gay | non vi affitto casa mia” dopo aver accettato 1 200 euro di caparra

ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 giugno 2019) Li aveva conosciuti personalmente. E si era anche già intascata i 1200diin contanti. Ma non appena ha scoperto che Fabio e Stefano erano una coppia omosessuale, ha deciso che nel suo appartamento non potevano stare:gay, non vi, gli ha urlato in faccia raggiungendoli direttamente sul posto di lavoro, in una sorta di spedizione punitiva a cui hanno preso parte anche la madre e la persona che aveva mostrato ai due l’abitazione. Poi ha restituito i soldi, come per gentile concessione: “Sembrava fossimo noi in torto pernascosto qualcosa di illegale, come succedeva con gli ebrei”, raccontano Fabio e Stefano, che sicuri ditrovato un nuovo posto in cui vivere, più vicino al centro di, avevano già dato la disdetta per la loro attuale sistemazione e si sono ritrovati da un giorno all’altro senza. Ma non è per questo che hanno deciso ...

pavia_valentina : RT @braveheartmmt: Cara Lascienza, cari burioni, ve lo siete infilato nelle terga da soli : I non vaccinati sono a casa, ma guarda un po',… - AleDeRobertis : RT @SoleterreOnlus: Un grosso in bocca al lupo a tutti i ragazzi che la maturità la stanno affrontando in ospedale, come i giovani pazienti… - SoleterreOnlus : Un grosso in bocca al lupo a tutti i ragazzi che la maturità la stanno affrontando in ospedale, come i giovani pazi… -