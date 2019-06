LIVE Judo | Europei 2019 in DIRETTA | domenica 23 giugno | Centracchio ed Esposito si

oasport

(Di domenica 23 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI favoriti dell’Europeo gara per gara – Tutti i convocati dell’Italia ai raggi X – Riepilogo prima giornata 14.49: Appuntamento a domani con la doppia finale per il bronzo degli azzurriede altre categorie in gara 14.40 Sarà il belga Casse ad affrontare Ivanov nella finale della categoria 81 kg uomini. Battuto in semifinale il georgiano Maisuradze 14.30 Il bulgaro Ivanov è il primo finalista della categoria 81 kg uomini. Battuto l’ungherese Ungvari 14.20: Sarà lo svedese Macias che ha sconfitto il georgiano Shavdatuashvili ad affrontare Orujov nella finale della categoria -73 kg 14.10: L’azero Orujov batte il greco Azoidis ed è il primo finalista della categoria -73 kg 14.01: Sarà Francia contro Olanda in finale della categoria -70 kg donne: Van Dijke (Ned)-Pinot (Fra) 13.57: ...

