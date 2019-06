Tratta dei migranti | ecco il trucco della nave madre vicino a Lampedusa

Come funziona la Tratta dei migranti : il trucco della "nave madre" vicino a Lamedusa | Video : Un Video girato da un drone dell'Agenzia Frontex ha documentato il trasbordo di 81 migranti da un peschereccio a bordo di un'imbarcazione più piccola, mostrando la dinamica del traffico di esseri umani del Mediterraneo. La Gdf sequestrerà il peschereccio arrestando i sette membri dell'equipaggio

Il video che documenta come funziona la Tratta dei migranti : Un peschereccio, la 'nave madre', traina un barcone dalla Libia verso l'Italia. Si ferma, fa accostare l'imbarcazione, poco più di uno scafo bianco senza nient'altro che un motore fuoribordo, e comincia il trasbordo di decine di persone. Sono migranti che indossano magliette colorate e giubbotti di salvataggio ancora più sgargianti. Si accalcano stretti l'uno all'altro sullo scafo, alcuni scendono attraverso i boccaporti ...

Tumori - terapia metronomica : con la chemio a basse dosi controllo della malattia nell’88% dei casi Trattati : Bassa tossicità, buona risposta immunitaria e pochi effetti collaterali. Queste le caratteristiche che fanno la larga diffusione della chemioterapia metronomica nel nostro Paese (+29.8% dal 2011 al 2016) e nel mondo. Si tratta di un approccio che prevede piccole somministrazioni orali di farmaco, giornaliere o frazionate in dosi settimanali, senza intervalli. I farmaci attaccano le cellule tumorali, bloccando l’angiogenesi (il meccanismo di ...

Giustizia a passo lento. Si Tratta sui tempi dei processi - distanze sulle intercettazioni : Riforma del processo civile e penale, intercettazioni ed elezioni del Csm. Al vertice notturno il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede si presenta con l’idea si voler spacchettare i tre provvedimenti per discutere, in questa prima fase, solo dei tempi dei processi e non delle intercettazioni su cui l’accordo è lontanissimo. Ed è qui che Giulia Bongiorno, il ministro ombra che per la Lega segue il dossier, pone le ...

Rossella Sensi : "Totti Trattato da figurina. Baldini uno dei maggiori responsabili. Il calcio lo ha cambiato" : Rossella Sensi a fine conferenza si è lasciata andare ad un lungo abbraccio con Francesco Totti. L’ex presidente della Roma ha da sempre un rapporto speciale con il “Pupone”. Una volta terminato il discorso ha rilasciato un’intervista al Messaggero sull’addio di Totti alla As Roma.La prima cosa che tiene a precisare Rossella Sensi è che con lei ancora Presidente non si sarebbe mai arrivati alle ...

Il ruolo dei sindacati nella Trattativa per la stabilizzazione dei precari con 36 mesi : L’accordo per giungere ad una soluzione condivisa per risolvere il problema dei precari con 36 mesi di servizio ha richiesto l’unità di intenti da parte delle diverse sigle sindacali. È proprio grazie a questa ritrovata intesa che il Miur potrà finalmente individuare anche i docenti non abilitati come destinatari di proposte di contratto a tempo indeterminato. “Grazie alla ritrovata unità sindacale si è giunti a dare una ...

Manovra - Conte : “Sono presidente del consiglio dei ministri - non ho bisogno di delega per Trattare con Ue” : “Io sono il presidente del consiglio dei ministri, che delega dovrei avere? Penso che la delega sia sempre, perché in caso contrario sarebbe sfiducia nei miei confronti e mi sembra che nessuno l’abbia posta”. Lo afferma il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi rispondendo a chi gli chiede se, ieri sera, abbia ricevuto una delega a trattare con l’Ue sulla Manovra. ...

Antonio Maria Rinaldi a PiazzaPulita : "Lettera Ue? Italia Trattata peggio dei camerieri - ora ho paura" : Con tempismo "sorprendente", subito dopo il botto della Lega alle Elezioni Europee, ecco arrivare la lettera dell'Europa, pronta ad aprire una procedura d'infrazione contro il nostro Paese per eccesso di debito. La Ue ha dato 48 ore di tempo all'Italia per rispondere. Della vicenda se ne parla a Pia

Nuove serie TV : Swamp Thing la serie horror Tratta dal personaggio dei fumetti DC Comics : Nuove serie tv: Swamp Thing, dal 31 maggio su DC Universe (USA) arriva una nuova versione del mostro della palude, noto personaggio della DC Comics. Trama, cast, curiosità e trailer.L’universo delle serie tv tratte dai fumetti DC Comics continua ad espandersi grazie al servizio streaming DC Universe, della nota casa di fumetti. Oggi negli Stati Uniti debutta Swamp Thing, una serie soprannaturale/horror che si scosta dal genere standard sui ...

Attenti al conTrattacco dei cinesi : Il New York Times Timesscrive:“Se la Cina negli ultimi due decenni si è dedicata a costruire una barriera digitale tra sé e il resto del mondo al fine di tenere fuori dai propri confini aziende straniere come Facebook e Google, adesso Trump sta alzando il suo muro dall’altra parte”.Il risultato è una nuova “cortina di ferro” virtuale: una “digital iron curtain”, rispolverando ...

Gdpr - com’è cambiato il Trattamento dei dati personali in Europa : A un anno dall’entrata in vigore del Gdpr, il regolamento europeo per la protezione dei dati personali, è tempo di fare un primo bilancio di come le aziende hanno risposto alla sfida di allinearsi al nuovo quadro legislativo di riferimento, di come le autorità privacy stanno rispondendo al diverso ruolo acquisito con il Gdpr e soprattutto di come il mercato sta reagendo rispetto al mutato ecosistema della ‘gestione delle informazioni’. I ...

Al via l'aumento dei dazi Usa sulla Cina - ma si Tratta ancora : È scattato l’aumento dei dazi imposti dagli Usa sulla Cina. L’aumento delle tariffe - passate dal 10% al 25% - riguarda 200 miliardi di prodotti made in China. Ma la situazione potrebbe rientrare a breve: a Washington, infatti, si continua a trattare e nelle prossime ore torneranno a vedersi le due delegazioni guidate da una parte dal responsabile Usa al commercio Robert Lighthizer e dal segretario al Tesoro americano ...

Studio PITER per vincere l’epatite C : le terapie eliminano il virus in oltre il 96% dei pazienti Trattati : La Piattaforma italiana per lo Studio delle terapie dell’epatite Virali (PITER) celebra i suoi 5 anni di attività. E lo fa dimostrando che sconfiggere l’Epatite C è davvero possibile. Grazie a questo Studio è stato affermato dal Dott Stefano Vella, Direttore del Centro Nazionale per la Salute Globale dell’Istituto Superiore di Sanità, che “l’Italia ha raggiunto il primo target dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ...