Rubò a bambi giocattoli per 250 euro | per giudice “non è reato”

(Di giovedì 20 giugno 2019) Rubarea unno non e' un reato perche' il fatto e' da considerarsi di 'particolare tenuita'', considerato il valore venale degli oggetti di circa 250. Lo ha stabilito il gip di Lecco Andrea Figoni che ha archiviato il procedimento a carico di una donna che si era introdotta nell'abitazione in cui il bimbo (all'epoca aveva 4 anni) vive con la madre, in un piccolo centro della provincia lecchese, e gli aveva portato via un trattore a pedali e una bicicletta. Nella decisione che risale al 9 maggio scorso, il gip, stando a quanto apprende l'AGI, si richiama all'articolo 131 bis del codice penale che "mira a impedire la celebrazione di un processo inutile quando la notizia di reato, non destituita di fondamento, attenga pero' a un fatto di particolare tenuita'". In questo caso, argomenta il magistrato, "il valore di dettinon puo' che essere, anche in ...